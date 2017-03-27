26-летняя американская разыгрывающая Алекс Бентли стала натурализованной белоруской. Она сыграет за национальную сборную на июньском чемпионате Европы, который пройдет в Чехии.



wnba.com

Спортсменка родилась в Индианаполисе, штат Индиана. В 2013 году была выбрана под тринадцатым номером на драфте WNBA клубом «Атланта Дрим», однако затем перешла в «Коннектикут Сан», за который и выступала минувшим летом (статистика: 12,9 очка, 1,9 подбора, 2,5 передачи за 28,8 минуты в среднем за игру).

Два года назад Алекс вошла в состав участников «Матча звезд» лиги. Параллельно баскетболистка выступает в Старом Свете. Нынешний сезон защитница проводит в составе середняка турецкой лиги «Адана» (Мерсин) и является лидером команды по набранным очкам (17,2 в среднем за матч) и результативным передачам (3,8).

Ранее за Беларусь выступала натурализованная американка Линдсей Хардинг, однако после Олимпиады в Рио-де-Жанейро заявила о завершении карьеры в белорусской сборной.