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Главы правительств Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) приняли в Варшаве совместное заявление, в котором обвинили власти России и Беларуси в нарушении права граждан на проведение протестных демонстраций.

Позицию группы огласила на брифинге премьер-министр председательствующей в организации Польши Беата Шидло, сообщает ТАСС.

"С беспокойством наблюдаем репрессии правительств России и Беларуси по отношению к мирным и законным протестам в последние дни. Призываем, чтобы правительства двух стран отказались от нарушения права на свободу собраний и ассоциаций", - процитировала Шидло декларацию Вишеградской группы.

26 марта в ряде городов России прошли несогласованные акции, заявленной целью которых был призыв к борьбе с коррупцией. По данным московских властей, в столице в ходе акции были задержаны более 600 человек, включая активиста Алексея Навального. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино и в итоге провели свою акцию в центре города. Правительством столицы она не была согласована.

25 марта несанкционированная акция против политики властей Белоруссии сопровождалась в Минске активными действиями милиции. По неофициальным данным, правоохранительные органы задержали около 300 потенциальных участников "Марша рассерженных белорусов", которые намеревались пройти от Национальной академии наук через центр города. Заранее запланированное, но не согласованное с властями шествие, приуроченное к 99-летию образования Белорусской народной республики, так и не состоялось. "Марш рассерженных белорусов" должен был стать продолжением серии протестных выступлений, которые с февраля прокатились по всей стране - на улицы белорусских городов выходят жители, недовольные президентским указом "о тунеядцах", оппозиционеры, а также граждане, не согласные с политикой властей.