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Европейский аутсайдер разгромил сборную Беларуси по футболу

28.03.2017 20:55 — Разное | Ежедневник  
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Европейский аутсайдер разгромил сборную Беларуси по футболу

ekspresia.com

При Игоре Криушенко, под руководством которого сборная провела два матча, она проиграла оба раза. Общий счет на сегодняшний день составляет - 0:7.

Во вторник, 28 марта, белорусы уступили Македонии на ее поле со счетом 0:3. Хозяева, ведомые Пандевым, уверенно контролировали игру и трижды сумели огорчить вратаря Беларуси Гутора. Сначала на 40-й минуте, воспользовавшись ошибкой нашего кипера, отличился Спировски. Во втором тайме дважды забивал самый звездный игрок Македонии Пандев – на 61-й и 69-й минутах. Белорусы практически не имели шансов, чтобы отличиться.

Напомним, что несколькими днями ранее белорусская сборная без шансов проиграла со счетом 0:4 шведам. Эта игра прошла в рамках отборочной группы, где отбираются команды в финальную часть чемпионата мира в России -2018.          

 
 
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При Игоре Криушенко, под руководством которого сборная провела два матча, она проиграла оба раза. Общий счет на сегодняшний день составляет - 0:7.

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