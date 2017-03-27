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"Крумкачы" и "Днепр" получили право выступить в чемпионате Беларуси по футболу
По итогам заседаний апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ два футбольных клуба получили право выступить в чемпионате Беларуси.
После предоставления клубами необходимых документов было принято решение о выдаче лицензий ФК «Днепр» (Могилев) и ФК «Крумкачы» (Минск).
Заседание по вынесению решения касательно ФК «Нафтан» Новополоцк перенесено на 31 марта.
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По итогам заседаний апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ два футбольных клуба получили право выступить в чемпионате Беларуси.
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