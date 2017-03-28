Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от команды Македонии (0:3).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Наверное, скажу так: сыграли чуть лучше, чем со шведами, но брака все равно было много. Особенно в последней трети поля. Вроде настраивались. Выглядели немного раскрепощеннее. Но дали сопернику развивать контратаки и не могли накрывать их мелким фолом. Свои моменты соперник реализовал. Над нами словно висит злой рок. Будем стараться выходить из этой ситуации. Быстро поставить игру и найти взаимопонимание сложно. Но будем стремиться. Будем давать шанс ребятам, которые играют во внутреннем чемпионате.

— Не могли бы вы конкретизировать?

— Вызовем на определенные позиции игроков из внутреннего чемпионата. Скоро стартует чемпионат, будем следить.

— Какие позиции более всего не удовлетворили?

— Есть вопросы и к обороне, и к атаке. Будем смотреть ребят, которые могут и хотят играть, — сказал Криушенко.