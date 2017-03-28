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Самый большой след динозавра обнаружили палеонтологи в Австралии

28.03.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Длина окаменелого следа составляет 1,75 метра. Ученые выяснили, что отпечаток принадлежит ящероногому динозавру с вытянутой шеей — зауроподу. Предполагается, что рост древнего животного составлял около 5,4 метра.

Место, где был найден след, считается австралийским "парком Юрского периода". Всего в этом месте ученые нашли 21 тип различных следов стегозавров и зауроподов.

Зауроподы жили на Земле около 200-85 млн лет назад с юрского по меловой периоды.

 
 
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Крупнейший след в истории динозавров обнаружили ученые на полуострове Дампьер в Австралии. Смотрите на видео, как выглядит уникальная находка.

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