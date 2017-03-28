Длина окаменелого следа составляет 1,75 метра. Ученые выяснили, что отпечаток принадлежит ящероногому динозавру с вытянутой шеей — зауроподу. Предполагается, что рост древнего животного составлял около 5,4 метра.

Место, где был найден след, считается австралийским "парком Юрского периода". Всего в этом месте ученые нашли 21 тип различных следов стегозавров и зауроподов.

Зауроподы жили на Земле около 200-85 млн лет назад с юрского по меловой периоды.