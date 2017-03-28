Первый канал Белорусского радио проводит конкурс "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!", в рамках которого участники должны оригинальным способом исполнить гимн Беларуси. Со всей страны в проект прислали 53 заявки общим количеством почти 1700 человек — это люди разного возраста и разных профессий.

Во вторник состоялось первое живое прослушивание участников: жюри оценило исполнителей хорового пения. Белорусский гимн исполнили школьники из регионов, студенты лингвистического и экономического университетов Минска.

Председателем жюри является Владимир Каризна, авто современного текста национального гимна. Финал конкурса состоится в мае.