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Видеофакт: школьники и студенты поют гимн Беларуси а капелла
28.03.2017 20:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый канал Белорусского радио проводит конкурс "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!", в рамках которого участники должны оригинальным способом исполнить гимн Беларуси. Со всей страны в проект прислали 53 заявки общим количеством почти 1700 человек — это люди разного возраста и разных профессий.
Во вторник состоялось первое живое прослушивание участников: жюри оценило исполнителей хорового пения. Белорусский гимн исполнили школьники из регионов, студенты лингвистического и экономического университетов Минска.
Председателем жюри является Владимир Каризна, авто современного текста национального гимна. Финал конкурса состоится в мае.
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Живое прослушивание участников конкурса "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!" состоялось в Минске. Смотрите на видео, как школьники и студенты поют белорусский гимн...
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