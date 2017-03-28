Новые флагманские смартфоны компании Huawei — P10 и P10 Plus — позиционируются в качестве аппаратов с лучшими камерами среди всех топовых устройств на рынке. 42.TUT.BY протестировал младшую версию гаджета — Huawei P10 — и выяснил, так ли это на самом деле.





Очень похож на iPhone 7

Внешне Huawei P10 больше напоминает смартфоны компании Apple, чем своего предшественника — Huawei P9. Это проявляется как в общих очертаниях аппарата (особенно скругленной форме корпуса), так и его отдельных элементов.



iPhone 7 (слева) и Huawei P10

Спереди отличить P10 от того же iPhone 7 можно по чуть менее выраженным закруглениям и более продолговатой клавише Home. Она вместе со сканером отпечатков пальцев «переехала» с задней панели (как было в Huawei P9) на лицевую сторону устройства, под дисплей.

На субъективный взгляд автора, такое расположение самое удачное — чтобы разблокировать гаджет, когда тот лежит на столе, его не обязательно брать в руку.





При взгляде на алюминиевую заднюю панель Huawei P10 сразу замечаешь пластиковые вставки под антенны, которые огибают верхнюю и нижнюю грани корпуса. Аналогичное решение также используется в последней модели «яблочного» смартфона.

Клавиша «Домой» в P10 выполнена в форме немного утопленной в корпус сенсорной площадки, а не механической кнопки — нажать на нее нельзя, это не очень удобно.

Зато к скорости работы сканера отпечатков вопросов нет — он срабатывает за считанные доли секунды и всегда правильно распознает палец владельца.





В него также встроены все три навигационные клавиши. Легкое прикосновение — назад, длинное — возвращение на главный экран, свайп влево или вправо — вызов многозадачности.

Поначалу такой способ взаимодействия с устройством кажется не очень удобным, но уже через несколько часов к нему привыкаешь и возвращаться к наэкранным клавишам навигации (на них можно переключиться в настройках) желания не возникает.





Благодаря скромным габаритам, смартфоном легко пользоваться одной рукой. Большой палец дотягивается практически до любой точки 5,1-дюймового дисплея (о нем подробнее немного позже), а за счет скругленной спинки гаджет не впивается в ладонь — словом, с эргономикой у Huawei P10 всё в порядке.

Максимальной громкости мультимедийного динамика хватает, чтобы не пропустить звонок на улице — к нему претензий нет. По качеству звучания в наушниках Huawei P10 также не разочарует пользователей — звук громкий и чистый, с достаточным количеством басов.





Еще один плюс аппарата — совмещенный лоток, предназначенный либо для двух nanoSIM-карт, либо для одной симки и microSD-карточки (до 256 ГБ). Для зарядки и синхронизации используется порт USB-C.

Мощное, но горячее «железо»

Флагманские смартфоны компании Huawei традиционно оснащаются процессорами только собственной разработки производителя. Новый P10 не стал исключением и получил мощный чип Kirin 960 (он же используется в Huawei Mate 9), который дополняется 4 ГБ оперативной памяти.

Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Смартфон Huawei P10 Huawei P9 Экран 5,1 дюйма, IPS, 1920×1080 пикселей 5,2 дюйма, IPS, 1920×1080 пикселей Процессор восьмиядерный Huawei Kirin 960, 2,4 ГГц восьмиядерный Huawei Kirin 955, 2,5 ГГц Память, ГБ (RAM/ROM) 4 / 32, microSD до 256 ГБ 3 / 32, microSD до 128 ГБ Фронтальная камера 8 Мп (автофокус), f/1.9 8 Мп, f/2.4 Основная камера монохромная на 20 Мп и цветная на 12 Мп, f/2.2, Leica, OIS монохромная на 12 Мп и цветная на 12 Мп, f/2.2, Leica Аккумулятор 3200 мАч 3000 мАч Габариты и вес 145,3×69,3×6,98 мм, 145 граммов 145×70,9×6,95 мм, 144 грамма

В одном из самых популярных сравнительных тестов производительности — AnTuTu Benchmark — гаджет набирает около 126 000 баллов. Для топового устройства 2017 года — не самый высокий, но очень хороший показатель. Похожие результаты демонстрируют флагманы предыдущего поколения (например, Samsung Galaxy S7 в этом тесте выдает около 129 000 очков).





Тем не менее производительности достаточно для любых задач, включая требовательные 3D-игры, вроде WOT Blitz. Последняя на максимальных настройках графики идет со стабильными 50−60 fps — отличный результат! Небольшие просадки до 45 кадров случаются лишь в сценах с большим количеством визуальных эффектов, но в пылу сражения их не замечаешь.





Единственный минус — довольно высокий уровень нагрева. Под большой нагрузкой (в тех же играх) задняя панель гаджета ощутимо разогревается, держать смартфон в руке становится некомфортно.

При обычном повседневном использовании такой проблемы нет — интерфейс работает быстро и плавно, нагрева практически не ощущается.

Отличный дисплей

Дисплей — одна из самых сильных сторон устройства. Он выполнен по технологии IPS, обладает диагональю в 5,1 дюйма и Full HD-разрешением (плотность — 432 ppi).

Экран получился очень ярким и контрастным — информация на нем остается отлично различимой даже под прямыми солнечными лучами. Вопросов к четкости изображения также не возникает — разглядеть отдельные пиксели не получится даже при ближайшем рассмотрении.





Цветопередача натуральная (настроить дисплей на более теплые или холодные оттенки можно в настройках), углы обзора — максимальные. Даже под большим наклоном цвета не инвертируются.

Небольшой недостаток — маркое защитное стекло (Gorilla Glass 5), на котором остаются отчетливо видны отпечатки пальцев. Впрочем, в продажу Huawei P10 поступит с заранее нанесенной защитной пленкой (на нашем тестовом образце ее не было), которая исправит эту проблему. В остальном претензий к экрану нет.

Максимум день работы от одного заряда

Емкость встроенного аккумулятора Huawei P10 — 3200 мАч. Есть и технология ускоренной зарядки — со штатным адаптером питания от 0 до 100% гаджет заряжается чуть более часа.

В интенсивном режиме использования (с постоянно включенным мобильным интернетом, синхронизацией нескольких мессенджеров и социальных сетей, парой часов прослушиванием музыки через стриминговый сервис и получасом игр и разговоров) смартфон работает световой день — к вечеру он снова просится на подзарядку.

Наши наблюдения частично подтверждают и результаты синтетического теста автономности AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал порядка 5800 очков. Результат — ниже среднего.





Одни из лучших камер на рынке

Основная камера Huawei P10 состоит из двух отдельных модулей, созданных в сотрудничестве с знаменитым немецким фотопроизводителем Leica. Как и в Huawei P9, в новинке используется комбинация из цветного и монохромного сенсора, который снимает лишь в черно-белом цвете.





В сравнении с P9 улучшения коснулись лишь монохромного фотомодуля. Теперь его разрешение составляет 20 Мп (против 12 Мп в прошлогодней модели). Цветной RGB-сенсор практически не изменился — он все так же обладает разрешением в 12 Мп и диафрагмой f/2.2.

Из других значимых нововведений — появление системы оптической стабилизации (помогает при съемке в слабом освещении за счет меньшей «тряски» изображения) и двукратного гибридного зума. Но обо всем по порядку.

По задумке Huawei, наличие монохромного сенсора должно увеличить уровень детализации снимков. По сравнению с цветным фотомодулем он захватывает гораздо больше света и ему не нужно фильтровать его по цветам, что позволяет сохранить больше деталей.





При обычной съемке обе камеры одновременно делают снимок, а затем P10 использует имеющиеся изображения, чтобы создать одно качественное фото. Монохромный сенсор помогает сохранить больше деталей, особенно в условиях слабого освещения.

Вечером фотографии и вправду получаются очень высокого качества, практически без шумов и с натуральной цветопередачей. Смотрите сами:

















Кроме того, на основную камеру Huawei P10 можно делать отличные черно-белые кадры. Важно, что такие фотографии создаются не программной обработкой цветного снимка, а монохромным фотомодулем — за счет этого они могут выделяются очень высоким уровнем контрастности.





Правда, большой разницы в детализации между черно-белым фото 12-мегапиксельного монохромного сенсора P9 и 20-мегапискельного P10 мы не заметили. В обоих случаях снимки выходят сравнимого, высокого качества.

Еще одна «фишка» основной камеры Huawei P10 — гибридный цифровой зум, с помощью которого при двукратном приближении картинка практически не теряет в уровне детализации. Вот как выглядят обычные и «зуммированные» фото:

















Нареканий к фотографиям, сделанным в дневное время суток при хорошем освещении, ожидаемо нет. Они отличаются правильным балансом белого, высочайшим уровнем детализации мелких объектов в кадре и точной, практически эталонной цветопередачей.













По качеству получаемых снимков Huawei P10 — точно не хуже признанных лидеров рынка (Samsung Galaxy S7/S7 Edge, iPhone 7 Plus и Google Pixel XL).

Одним из немногих минусов прошлогоднего Huawei P9 в плане качества съемки стал не всегда корректно работающий режим широкой диафрагмы, в котором можно менять фокусировку и глубину резкости уже после сделанного кадра.





К сожалению, улучшений в этом направлении не наблюдается — P10 зачастую «замазывает» лишние объекты в кадре. На примере выше хорошо видно, как модельке самолета «отрезало» часть крыла и хвостового оперения.

Снимки с 8-мегапиксельной селфи-камеры (диафрагма f/1.9), оснащенной собственной системой автофокусировки, получаются отличного качества, с высоким для фронтального фотомодуля уровнем детализации.





Присутствует и специальный портретный режим, при активации которого исправляются дефекты кожи и немного «мылится» задний фон. Этот режим при необходимости можно использовать и при съемке основной камерой.





Резюме

К основным плюсам Huawei P10 отнесем очень быстрый сканер отпечатков пальцев, эргономичный корпус, отличный дисплей и обе камеры. По качеству получаемых фотографий (при любых условиях съемки) они могут с легкостью посоперничать с признанными лидерами рынка в лице топовых смартфонов Samsung или Apple.





К минусам можно отнести не самое длительное время автономной работы, высокий уровень нагрева корпуса (при высоких нагрузках) и отсутствие защиты от воды и пыли. Эту опцию производитель приберег для увеличенной версии устройства — Huawei P10 Plus.

Официальные продажи Huawei P10 должны начаться в конце апреля. Коммерческий успех компактного Huawei P10 будет полностью зависеть от его стоимости. В странах Европы за самую простую модификацию аппарата просят порядка 650 евро, что по текущему курсу равняется примерно 1300 рублей.

При такой цене гаджет вполне сможет пользоваться спросом у белорусов, особенно учитывая традиционные рассрочки и скидки от сотовых операторов.

Но если ценник установится выше этого уровня, то привлекательность новинки станет меньше — из-за большого количества не менее именитых, пусть и прошлогодних конкурентов. В первую очередь, Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.

Не стоит также забывать о Huawei P9. Это отличный смартфон с вполне актуальными на сегодня характеристиками, который продолжит продаваться после выхода новой модели, но уже по более привлекательной цене.

Смартфон для тестирования предоставлен Huawei. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.