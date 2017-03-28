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Обзор Huawei P10: как iPhone, только с отличной камерой
Новые флагманские смартфоны компании Huawei —
Очень похож на iPhone 7
Внешне Huawei P10 больше напоминает смартфоны компании Apple, чем своего предшественника — Huawei P9. Это проявляется как в общих очертаниях аппарата (особенно скругленной форме корпуса), так и его отдельных элементов.
Спереди отличить P10 от того же iPhone 7 можно по чуть менее выраженным закруглениям и более продолговатой клавише Home. Она вместе со сканером отпечатков пальцев «переехала» с задней панели (как было в Huawei P9) на лицевую сторону устройства, под дисплей.
На субъективный взгляд автора, такое расположение самое удачное — чтобы разблокировать гаджет, когда тот лежит на столе, его не обязательно брать в руку.
При взгляде на алюминиевую заднюю панель Huawei P10 сразу замечаешь пластиковые вставки под антенны, которые огибают верхнюю и нижнюю грани корпуса. Аналогичное решение также используется в последней модели «яблочного» смартфона.
Клавиша «Домой» в P10 выполнена в форме немного утопленной в корпус сенсорной площадки, а не механической кнопки — нажать на нее нельзя, это не очень удобно.
Зато к скорости работы сканера отпечатков вопросов нет — он срабатывает за считанные доли секунды и всегда правильно распознает палец владельца.
В него также встроены все три навигационные клавиши. Легкое прикосновение — назад, длинное — возвращение на главный экран, свайп влево или вправо — вызов многозадачности.
Поначалу такой способ взаимодействия с устройством кажется не очень удобным, но уже через несколько часов к нему привыкаешь и возвращаться к наэкранным клавишам навигации (на них можно переключиться в настройках) желания не возникает.
Благодаря скромным габаритам, смартфоном легко пользоваться одной рукой. Большой палец дотягивается практически до любой точки 5,1-дюймового дисплея (о нем подробнее немного позже), а за счет скругленной спинки гаджет не впивается в ладонь — словом, с эргономикой у Huawei P10 всё в порядке.
Максимальной громкости мультимедийного динамика хватает, чтобы не пропустить звонок на улице — к нему претензий нет. По качеству звучания в наушниках Huawei P10 также не разочарует пользователей — звук громкий и чистый, с достаточным количеством басов.
Мощное, но горячее «железо»
Флагманские смартфоны компании Huawei традиционно оснащаются процессорами только собственной разработки производителя. Новый P10 не стал исключением и получил мощный чип Kirin 960 (он же используется в Huawei Mate 9), который дополняется 4 ГБ оперативной памяти.
Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.
В одном из самых популярных сравнительных тестов производительности — AnTuTu Benchmark — гаджет набирает около 126 000 баллов. Для топового устройства 2017 года — не самый высокий, но очень хороший показатель. Похожие результаты демонстрируют флагманы предыдущего поколения (например, Samsung Galaxy S7 в этом тесте выдает около 129 000 очков).
Тем не менее производительности достаточно для любых задач, включая требовательные 3D-игры, вроде WOT Blitz. Последняя на максимальных настройках графики идет со стабильными 50−60 fps — отличный результат! Небольшие просадки до 45 кадров случаются лишь в сценах с большим количеством визуальных эффектов, но в пылу сражения их не замечаешь.
Единственный минус — довольно высокий уровень нагрева. Под большой нагрузкой (в тех же играх) задняя панель гаджета ощутимо разогревается, держать смартфон в руке становится некомфортно.
При обычном повседневном использовании такой проблемы нет — интерфейс работает быстро и плавно, нагрева практически не ощущается.
Отличный дисплей
Дисплей — одна из самых сильных сторон устройства. Он выполнен по технологии IPS, обладает диагональю в 5,1 дюйма и Full HD-разрешением (плотность — 432 ppi).
Экран получился очень ярким и контрастным — информация на нем остается отлично различимой даже под прямыми солнечными лучами. Вопросов к четкости изображения также не возникает — разглядеть отдельные пиксели не получится даже при ближайшем рассмотрении.
Цветопередача натуральная (настроить дисплей на более теплые или холодные оттенки можно в настройках), углы обзора — максимальные. Даже под большим наклоном цвета не инвертируются.
Небольшой недостаток — маркое защитное стекло (Gorilla Glass 5), на котором остаются отчетливо видны отпечатки пальцев. Впрочем, в продажу Huawei P10 поступит с заранее нанесенной защитной пленкой (на нашем тестовом образце ее не было), которая исправит эту проблему. В остальном претензий к экрану нет.
Максимум день работы от одного заряда
Емкость встроенного аккумулятора Huawei P10 — 3200 мАч. Есть и технология ускоренной зарядки — со штатным адаптером питания от 0 до 100% гаджет заряжается чуть более часа.
В интенсивном режиме использования (с постоянно включенным мобильным интернетом, синхронизацией нескольких мессенджеров и социальных сетей, парой часов прослушиванием музыки через стриминговый сервис и получасом игр и разговоров) смартфон работает световой день — к вечеру он снова просится на подзарядку.
Наши наблюдения частично подтверждают и результаты синтетического теста автономности AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал порядка 5800 очков. Результат — ниже среднего.
Одни из лучших камер на рынке
Основная камера Huawei P10 состоит из двух отдельных модулей, созданных в сотрудничестве с знаменитым немецким фотопроизводителем Leica. Как и в Huawei P9, в новинке используется комбинация из цветного и монохромного сенсора, который снимает лишь в черно-белом цвете.
В сравнении с P9 улучшения коснулись лишь монохромного фотомодуля. Теперь его разрешение составляет 20 Мп (против 12 Мп в прошлогодней модели). Цветной RGB-сенсор практически не изменился — он все так же обладает разрешением в 12 Мп и диафрагмой f/2.2.
Из других значимых нововведений — появление системы оптической стабилизации (помогает при съемке в слабом освещении за счет меньшей «тряски» изображения) и двукратного гибридного зума. Но обо всем по порядку.
По задумке Huawei, наличие монохромного сенсора должно увеличить уровень детализации снимков. По сравнению с цветным фотомодулем он захватывает гораздо больше света и ему не нужно фильтровать его по цветам, что позволяет сохранить больше деталей.
При обычной съемке обе камеры одновременно делают снимок, а затем P10 использует имеющиеся изображения, чтобы создать одно качественное фото. Монохромный сенсор помогает сохранить больше деталей, особенно в условиях слабого освещения.
Вечером фотографии и вправду получаются очень высокого качества, практически без шумов и с натуральной цветопередачей. Смотрите сами:
Правда, большой разницы в детализации между черно-белым фото 12-мегапиксельного монохромного сенсора P9 и 20-мегапискельного P10 мы не заметили. В обоих случаях снимки выходят сравнимого, высокого качества.
Еще одна «фишка» основной камеры Huawei P10 — гибридный цифровой зум, с помощью которого при двукратном приближении картинка практически не теряет в уровне детализации. Вот как выглядят обычные и «зуммированные» фото:
Нареканий к фотографиям, сделанным в дневное время суток при хорошем освещении, ожидаемо нет. Они отличаются правильным балансом белого, высочайшим уровнем детализации мелких объектов в кадре и точной, практически эталонной цветопередачей.
По качеству получаемых снимков Huawei P10 — точно не хуже признанных лидеров рынка (Samsung Galaxy S7/S7 Edge, iPhone 7 Plus и Google Pixel XL).
Одним из немногих минусов прошлогоднего Huawei P9 в плане качества съемки стал не всегда корректно работающий режим широкой диафрагмы, в котором можно менять фокусировку и глубину резкости уже после сделанного кадра.
К сожалению, улучшений в этом направлении не наблюдается — P10 зачастую «замазывает» лишние объекты в кадре. На примере выше хорошо видно, как модельке самолета «отрезало» часть крыла и хвостового оперения.
Снимки с 8-мегапиксельной селфи-камеры (диафрагма f/1.9), оснащенной собственной системой автофокусировки, получаются отличного качества, с высоким для фронтального фотомодуля уровнем детализации.
Присутствует и специальный портретный режим, при активации которого исправляются дефекты кожи и немного «мылится» задний фон. Этот режим при необходимости можно использовать и при съемке основной камерой.
Резюме
К основным плюсам Huawei P10 отнесем очень быстрый сканер отпечатков пальцев, эргономичный корпус, отличный дисплей и обе камеры. По качеству получаемых фотографий (при любых условиях съемки) они могут с легкостью посоперничать с признанными лидерами рынка в лице топовых смартфонов Samsung или Apple.
К минусам можно отнести не самое длительное время автономной работы, высокий уровень нагрева корпуса (при высоких нагрузках) и отсутствие защиты от воды и пыли. Эту опцию производитель приберег для увеличенной версии устройства — Huawei P10 Plus.
Официальные продажи Huawei P10 должны начаться в конце апреля. Коммерческий успех компактного Huawei P10 будет полностью зависеть от его стоимости. В странах Европы за самую простую модификацию аппарата просят порядка 650 евро, что по текущему курсу равняется примерно 1300 рублей.
При такой цене гаджет вполне сможет пользоваться спросом у белорусов, особенно учитывая традиционные рассрочки и скидки от сотовых операторов.
Но если ценник установится выше этого уровня, то привлекательность новинки станет меньше — из-за большого количества не менее именитых, пусть и прошлогодних конкурентов. В первую очередь, Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.
Не стоит также забывать о Huawei P9. Это отличный смартфон с вполне актуальными на сегодня характеристиками, который продолжит продаваться после выхода новой модели, но уже по более привлекательной цене.
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Новые флагманские смартфоны компании Huawei - P10 и P10 Plus - позиционируются в качестве аппаратов с лучшими камерами среди всех топовых устройств на рынке.
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