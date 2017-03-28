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И в горе, и в радости, но только не в болезни. Почему мужчины уходят от заболевших жен
— Накануне я съела что-то не то, и на первом свидании меня рвало, но после этого он мне позвонил, и я поняла, что за этого человека можно смело выходить замуж.
— Я перенесла очень тяжелую операцию и поняла, что если он не бросил меня даже после такого, то остается со мной навсегда.
Это очень напоминает своего рода проверку. На доверие и надежность. Испытание болезнью.
Существует масса мифов, заблуждений и страшилок, связанных с такой огромной темой, как мужчины и болезни. Легенды ходят о том, как при малейшем намеке на простуду и легком насморке мужчины впадают в состоянии «смертельного больного», ложатся в постель и пишут завещание. Но еще более невыносимы для мужчины страдания других. Например, когда речь заходит о
Не готов? Но как же обещание быть вместе и в горе, и в радости?..
Мужья бросают заболевших жен примерно в шесть раз чаще, чем жены бросают больных мужей, и жизненные примеры, увы, хорошее тому подтверждение.
Одна моя близкая родственница более двадцати лет болеет тяжелой депрессией с такими сопутствующими атрибутами, как группа по инвалидности и обязательной периодической госпитализацией в психоневрологическом диспансере. Среди пациенток, с которыми она пересекалась в больничных палатах на протяжении всех двадцати лет, практически не встречалось не брошенных мужьями женщин. А если таковые и бывали, так это было диво дивное. Всем отделением посмотреть выходили.
Никому не нужна жена, которая сутками лежит на диване и плачет. Никому не нужна жена, которой нужно варить кашу и кормить с ложечки. Никому не нужна жена, у которой от медицинских препаратов напрочь отбило интерес к сексу.
Он оказался не готов.
Более того, если женщина ухаживает за больным мужем — это норма, так и надо, ничего особенного, никаких вопросов. Если же речь идет о мужчине, то это подвиг, это такое особое геройство, поступок, которого никто и не ждал. Это о-го-го, а ведь мог бы еще и пожить, молодой же еще мужчина, ему же женщина здоровая нужна, которая бы о нем заботилась. Эх, пропал человек.
Если мужчина все же уходит, то общество терпимо к таким ситуациям и по большому счету не осуждает этих мужей. Их, скорее, жалеют и относятся к ним с пониманием.
И это не потому, что мужчины плохие, а женщины хорошие. Просто исторически так уж сложилось, что муж — это человек, за которым нужен уход. Его нужно кормить, убирать за ним тарелки, утюжить ему рубашки и искать его носки. И в ситуации, когда жена слегла в постель на год, он вдруг оказывается совершенно беспомощен. То есть когда в доме всем традиционно заправляет женщина, а мужчина не умеет яйцо поджарить, не знает, где лежат половые тряпки и во сколько закрывается детский сад, эта женщина вдруг серьезно заболевает, то куда ему бежать?
Женщины вроде как «заточены» под уход. Начиная от ухода за новорожденными и заканчивая престарелыми родственниками. Вроде как у женщин есть такой специальный ген, отвечающий за вытирание поп и кормление с ложечки, а для мужчины даже убрать кошачий лоток неестественно. А против природы, как известно, не попрешь.
Сколько историй, когда к
Неужели все снова упирается в это домашнее хозяйство, пропади оно пропадом?..
А что скажут о женщине, которая бросит тяжело заболевшего мужа? Пропустим.
Женщинам традиционно свойственно приписывать чрезмерную жертвенность, хлебом не корми, им якобы дай взвалить на себя непосильную ношу, нести крест, спасать убогих и заблудших алкашей. Так что серьезно заболевший муж — это так, лишний повод доказать, что нам страдать не привыкать. Подумаешь, ты же женщина, потерпишь.
Здесь, кстати, очень показательна и тема тюремных заключений: женщины, в отличие от мужчин, ждут из заключений своих супругов. Существует какое-то немыслимое количество всевозможных форумов и сообществ для женщин, ждущих любимых из тюрьмы, но я не нашла ни одного для мужчин.
Он оказался не готов.
Но есть и другие истории, их меньше, но они есть: трогательные истории о том, как долгие-долгие годы пара вместе тянет непростой груз тяжкой болезни одного из них. В нашем доме, например, есть такая пара. Она годами практически не встает с постели, годами практически не выходит из дома, а он каждый день возвращается домой, нагруженный пакетами с продуктами, с едой, гуляет уже даже не с детьми, а с внуками, изредка можно увидеть, как он медленно и бережно ведет ее ранним утром в поликлинику. Да, это все внешние атрибуты, обложка, и никто не знает изнанки, не знает, что творится у них дома, у них в душе. Но они вместе.
Можно сколько угодно говорить, осуждать, поддерживать или рассуждать. Об этом не принято говорить, но реальность жестока, и годами, десятилетиями жить с тяжело больным, страдающим, вечно ноющим, вечно жалующимся человеком — это в чем-то действительно подвиг, это страшно, это тяжело, бывает невыносимо и да, это святые люди. И выдерживают действительно не все.
Вот сейчас, кажется, все немножко меняется. Говорят, отцы становятся лучше. Отцы в глобальном плане. Отцы семейств. То есть современный мужчина — это не просто мужчина, который считает, что его единственная задача — принести зарплату, а дальше трава не расти, только найдите мне мои носки, а полноценно участвующие в жизни семьи люди, делящие домашние обязанности поровну и понимающие, чем ибуклин отличается от ибуфена. И если будет вот это вот понимание взаимной ответственности, партнерских отношений, обоюдной заботы, то есть и надежда на изменения к лучшему. Чтобы вместе не только и в горе, и в радости, но еще и в болезни.
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