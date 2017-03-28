Под термином "коллаборационизм" изначально понимали сотрудничество граждан оккупированной Европы с нацистскими захватчиками в годы Второй мировой войны, рассказал на радио Sputnik Беларусь гость из Санкт-Петербурга — доктор исторических наук, профессор Борис Ковалев. По словам собеседника, этот термин появился во Франции, в то время как в СССР чаще употребляли другие термины — предатель, изменник, пособник.

"Здесь мы пытаемся разобраться с той трагической ситуацией, которая сложилась на нашей оккупированной территории в военные годы. В свое время Сталин сказал, что мы оставили на оккупированной территории 80 миллионов человек, и нужно понять, как все-таки выживали люди тогда в экстремальных условиях оккупации", — отметил Ковалев.

Собеседник Sputnik рассказал о своей книге "Коллаборационизм в России. Типы и формы", в которой описывал такие типы коллаборационизма, как военный, административный, духовный, половой и даже детский.

"Когда кто-то идет на службу к врагу с оружием в руках, это те же полицаи и каратели. Кого-то из них брали сразу и судили народным судом, кого-то разыскивали вплоть до 1991 года, но, к сожалению, немалая часть из них смогла скрыться в Австралии, Канаде, США. И практически никого достать не удалось", — рассказал Ковалев.

Историк признал, что в отношении коллаборационистов времен Второй мировой войны в разных странах существовали определенные двойные стандарты.

"Когда закончилась война, наши вчерашние союзники при дилемме выдать настоящего преступника, чтобы он предстал перед судом, пытались все это замолчать и заявляли, что доказательства несовершенны, только чтобы сделать гадость КГБ и СССР в целом", — рассказал историк.

Собеседник Sputnik констатировал, что практика двойных стандартов в отношении такого понятия как "коллаборационизм" существует и в современности, причем нередко смешивается с патриотическим воспитанием.

"В США те люди, которые официально сотрудничают с полицией, то есть, говоря не вполне официальным языком, "стучат", они вывешивают возле своего дома флаг как символ активной гражданской позиции", — отметил историк.

Собеседник Sputnik также рассказал о том, что во время визита в Кливленд в местном университете ему неоднократно пытались указать на то, что современная российская полиция постоянно нарушает законы, в частности, не зачитывая задержанным их права. И в то же время во время стажировки с ночной полицией Кливленда историк имел возможность наблюдать, как работает американская полиция.

"Я не услышал зачитки прав задержанного, я не услышал интеллигентной английской речи. В основном, звучало что-то краткое и ненормативное. Что меня поразило, был февраль, а этого угонщика, афроамериканца лет 16-ти, разули и поставили в позу "ноги гораздо шире плеч, лицом на капоте, руки в наручниках". Дернувшись, он получил дубиной по почкам", — рассказал Ковалев.

Собеседник Sputnik отметил, что жесткие действия американской полиции по отношению к нарушителям являются вполне нормальной практикой, в то время как для других государств те же США считают приемлемым совершенно иной вариант действий. Тогда и приходится говорить о политике двойных стандартов, резюмировал историк.

Беседу с российским ученым, доктором исторических наук, профессором Борисом Ковалевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.