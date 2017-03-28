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Видео ночной погони 14 машин ГАИ за BMW появилось в сети

29.03.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в ночь на вторник, 28 марта, в районе улицы Притыцкого в Минске. Столичные сотрудники ГАИ обратили внимание на подозрительное поведение водителя иномарки и приняли решение проверить у него документы. Однако находящийся за рулем черного BMW пятой серии человек проигнорировал требования гаишников и попытался скрыться от них на МКАД. С помощью фуры инспекторы перекрыли две полосы, а на третьей стоял один из правоохранителей. Но и эти меры не подействовали на нарушителя и, уходя от погони, он едва не сбил сотрудника ГАИ.

Видео ночной погони 14 машин ГАИ за BMW появилось в сети
© Фото: из личного архива
Ночная погоня с перестрелкой: BMW скрывался от 14 экипажей ГАИ

Решение применить оружие с целью остановить BMW было принято, когда иномарка выехала за город. Когда машина вновь въехала в город, водитель и пассажир поменялись местами — погоня продолжилась. На улице Смоленская нарушители протаранили два авто ГАИ, после чего, потеряв контроль, BMW наехал н бордюр и врезался в дорожный знак. Гонщики были задержаны.

Выяснилось, что изначально за рулем авто была 19-летняя пьяная девушка, затем управление взял на себя 18-летний парень. Он был трезв.

На молодых людей составили более 10 административных протоколов. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы остановить гонщика сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие, а также перекрывали движение на МКАД фурой. Смотрите на видео...

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