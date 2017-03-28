Инцидент произошел в ночь на вторник, 28 марта, в районе улицы Притыцкого в Минске . Столичные сотрудники ГАИ обратили внимание на подозрительное поведение водителя иномарки и приняли решение проверить у него документы. Однако находящийся за рулем черного BMW пятой серии человек проигнорировал требования гаишников и попытался скрыться от них на МКАД. С помощью фуры инспекторы перекрыли две полосы, а на третьей стоял один из правоохранителей. Но и эти меры не подействовали на нарушителя и, уходя от погони, он едва не сбил сотрудника ГАИ.



© Фото: из личного архива Ночная погоня с перестрелкой: BMW скрывался от 14 экипажей ГАИ

Решение применить оружие с целью остановить BMW было принято, когда иномарка выехала за город. Когда машина вновь въехала в город, водитель и пассажир поменялись местами — погоня продолжилась. На улице Смоленская нарушители протаранили два авто ГАИ, после чего, потеряв контроль, BMW наехал н бордюр и врезался в дорожный знак. Гонщики были задержаны.

Выяснилось, что изначально за рулем авто была 19-летняя пьяная девушка, затем управление взял на себя 18-летний парень. Он был трезв.

На молодых людей составили более 10 административных протоколов. Проводится проверка.