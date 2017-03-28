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Видео ночной погони 14 машин ГАИ за BMW появилось в сети
29.03.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь
© Фото: из личного архива
Решение применить оружие с целью остановить BMW было принято, когда иномарка выехала за город. Когда машина вновь въехала в город, водитель и пассажир поменялись местами — погоня продолжилась. На улице Смоленская нарушители протаранили два авто ГАИ, после чего, потеряв контроль, BMW наехал н бордюр и врезался в дорожный знак. Гонщики были задержаны.
Выяснилось, что изначально за рулем авто была 19-летняя пьяная девушка, затем управление взял на себя 18-летний парень. Он был трезв.
На молодых людей составили более 10 административных протоколов. Проводится проверка.
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