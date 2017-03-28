



Каждый житель мегаполиса поневоле сталкивается со стрессами. Часто мы провоцируем их сами, ведь таковы реалии современной жизни: стремимся все успевать, быть в курсе последних новостей, находиться в центре событий. И не замечаем, как «зашлаковываем» себя: быстрой едой, пустыми разговорами, постами из новостных лент в социальных сетях.

К концу рабочей недели мы часто добираемся с тяжелым багажом, состоящим из усталости, недосыпа, головной боли и не самого весеннего настроения.

Как избавиться от этого комплекта и впорхнуть в новую неделю с лёгкостью в теле и сердце? Рассказываем — проверили на себе!

Для начала отключите телефон (в случае автора статьи он самоустранился, показав на прощанье «0 процентов зарядки») и отправьтесь на прогулку в центр нашего города, Троицкое предместье. Неспешно пройдитесь по любимым улочкам, взгляните на Свислочь, выпейте вкусный капучино во французской кондитерской и… Сосредоточьте внимание на вывеске с загадочным названием «Тамаринд». С этого и начнётся всё самое интересное!





Едва переступив порог, ты сразу попадаешь в пространство тишины, которую нарушает только журчание воды, тихая расслабляющая музыка и радушное приветствие по-тайски: «Савади-ка». Что значит: добрый день, мы рады видеть вас нашим гостем!

Эта тишина в первую минуту поражает. Так бывает в горной австрийской деревушке, на берегу безветренного озера или в сосновом лесу на рассвете… Но никак не ожидаешь, что это избавление от шума — не только звукового, но и информационного — можно найти в центре Минска. В спа-салоне «Тамаринд».

Тишина и приглушенный ламповый свет обостряют все чувства, особенно осязание и обоняние.

Стены цвета летней зелени, пол в тон дерева и почвы, отсутствие лишних деталей — всё это приближает тебя к природе. Ты ощущаешь все оттенки свежих травяных запахов салона, которые смешиваются с ароматом молочного улуна — администратор сразу интересуется «чайными» предпочтениями гостя и делает напитки на любой вкус в традициях Юго-Восточной Азии.









Пока ты получаешь вкусовое и эстетическое удовольствие от чаепития (чай подаётся в изысканной, очень красивой посуде), администратор приносит анкету гостя. В ней можно и нужно:

указать все, вплоть до мельчайших подробностей, пожелания по предстоящей спа-программе,

рассказать об индивидуальных предпочтениях (какую силу воздействия выбираете, какие зоны следует особенно тщательно проработать, а какие — не трогать вообще),

написать, есть ли индивидуальные особенности здоровья, которые могут повлиять на ваше восприятие ритуала.

Мастера учитывают всё, каждой детали уделяется тщательное внимание.

«Кроме того, — отмечает администратор салона, — мы можем расписать ход вашего спа-ритуала по минутам в зависимости от того, чего вы хотите».

— Я хочу избавиться от тяжести прошедшей недели. Есть у вас такая программа? — спрашиваю улыбаясь.

Оказывается, все программы в салоне «Тамаринд» такие. Они основаны на целостном подходе к очищению и оздоровлению тела и души, способствуют восстановлению физических сил и психологического баланса.

Глаза разбегаются от богатого спа-меню, но всё-таки делаю выбор: «Детокс-программа». Детокс — модное сегодня слово, которое используют и службы здорового питания, и косметические компании, и салоны красоты.

Вот и проверим, что такое «детокс» от спа-салона «Тамаринд»: уловка маркетологов или реальная, эмоциональная и физическая, разрядка.

Детокс-программа состоит из нескольких этапов. Первый — распаривание, которое готовит кожу к последующим ритуалам. У гостя есть возможность выбирать: кедровая, инфракрасная сауна или молочная ванна.

Кедровая сауна позволяет мышцам расслабиться, ускоряет заживление травм и даже помогает победить одного из главных женских врагов — целлюлит. Инфракрасная сауна улучшает метаболизм, состояние сердечно-сосудистой системы, выводит из организма лишнюю жидкость и способствует комфортному и безопасному похудению.

Но больше всего меня интересует молочная ванна. Звучит как минимум… вкусно! А ещё приходит многообещающее воспоминание: главным секретом неувядающей красоты прекрасной Клеопатры были как раз молочные ванны!





Есть два «но»: во-первых, у меня с собой нет купальника. Во-вторых, я абсолютный интроверт и точно не смогу расслабиться во время принятия ванны, если рядом со мной будет внимательный наблюдатель.

Все мои «но» разрешились в одну минуту: в уютной фиолетовой комнате, где проходит процедура, я нашла несколько пар сменного одноразового белья. Ну, а ванну я принимала в абсолютном блаженном одиночестве: мастер заранее настроила комфортную для меня температуру и показала кнопку вызова, которую можно нажать, если мне понадобится её помощь.





Вызвать мастера я захотела только после ванны, принятие которой оказалось отдельным ритуалом. Менялся напор воды и её цвет (за счет виртуозной подсветки), а также музыкальный фон… По сути, это было настоящим шоу для меня одной.

Неизменным оставался только комфорт — от температуры воды, запахов, тактильных ощущений. У меня крайне чувствительная кожа, но за молочную ванну она сказала мне «огромное спасибо».

Ну, а я передала эту благодарность мастеру, которая вернулась, чтобы продолжить ритуал. Следующим этапом ритуала стало скрабирование. Мастер нежно, но тщательно и интенсивно проработала всё тело скрабом с тонким ароматом зеленого чая.

Скраб, обогащенный витамином К и бета-каротином, был мягким, но одновременно с этим — действенным. Обладательницы проблемной кожи, требующей регулярного и качественного очищения, меня поймут.





Повторюсь: я интроверт, в том числе и тактильный. Но прикосновения мастера ни разу не заставили почувствовать себя неуютно. Руки профессиональных мастеров Таиланда настолько умелые и при этом тактичные, что ты полностью погружаешься в мир ощущений, находясь между реальностью и сном.

После очищения тела скрабом мы перешли к интенсивному воздействию на кожу с помощью маски на основе белой глины и молотых чайных листьев. Чтобы активные компоненты натуральной косметики «сработали» максимально, мастер, предварительно спросив мое разрешение, усилила воздействие маски пленкой. Эффект меня поразил: смывая маску, я заметила, что кожа стала визуально чище — исчезли пигментные пятнышки, следы от раздражений, её тон выровнялся.

Преображение продолжилось арома-ритуалом с маслом «Зеленый чай». Состав масла настолько натуральный, что им можно было бы смело заправить вкусный диетический салатик: масло ростков риса, подсолнечника, ореха макадамия, экстракт листьев зеленого чая и эфирное масло перечной мяты.

Масло теплое, с нежной текстурой — кажется, будто ты купаешься в шёлке.

А когда выныриваешь, мастер аккуратно, но действенно прорабатывает всё твое тело с головы до кончиков пальцев. После пары-тройки метких нажатий по линии роста волос окончательно отпускает головная боль, после нескольких движений — проходит вечный «зажим» шеи и плеч, после — казалось бы! — лёгких похлопываний в районе лодыжек исчезает растяжение, которое ещё утром не позволяло преодолеть лестничный пролёт.





Два с половиной часа программы пролетели как несколько минут целительного и освежающего сна, после которого и ты сама, и мир вокруг тебя становится лучше.

Когда тебе хорошо, очень хочется, чтобы так же хорошо было человеку, благодаря которому ты получил это состояние волшебной невесомости. И как приятно было видеть, что мой мастер искренне улыбается и радуется вместе со мной тому, что я вновь нашла себя. Не усталую, напряженную и нервную девушку, а человека, который любит жизнь и наслаждается каждым её мгновением.

Во время чаепития, которым завершается каждая спа-программа, я пообщалась с директором салона Ингой, у которой смогла узнать, как создавался этот уголок Таиланда в центре Минска, где нашли мастеров с такими волшебными руками и как им живётся у нас в Беларуси:

— «Тамаринд» — это семейный бизнес, в котором не может быть мелочей, — рассказала Инга. — Мы относимся как к семье и к нашим мастерам, и к гостям.

Знаете, что такое тамаринд? Это произрастающее тропиках дерево высотой до 20 метров, которое люди начали культивировать тысячи лет до нашей эры. И листья, и кора, и плоды тамаринда обладают целительными свойствами — их используют в фармацевтике, косметологии… И даже в кулинарии! Всего одно дерево делает здоровее, красивее и счастливее многих людей.

Вот и наш «Тамаринд» создавался как оазис для минчан, которые ищут гармонию души и тела. Ведь все наши ритуалы основаны на целостном оздоровлении организма и работают для людей любого возраста и физической подготовки.

Мужчины чаще всего выбирают антистрессовую программу, слим-программу или детокс. Такой отдых возвращает им силы, энергию, позволяет поддерживать себя в прекрасной форме. Ну, а женщины любят «Кокосовую фантазию», «Силу Преображения», «Королевский тамаринд» — программы, которые включают себя сразу несколько спа-ритуалов, а в случае с «Королевским тамариндом» и фейс-ритуал, после которого разглаживаются морщинки, уходит отёчность… Лицо становится как будто подсвеченным изнутри!

И среди мужчин, и среди женщин популярна программа «Инь-Ян», которая создана для двоих… Влюбленные любят дарить друг другу эти часы отдыха! Мы заметили востребованность этой программы и в ближайшее время дополним наше спа-меню сразу пятью ритуалами для двоих. Некоторые из них будут направлены на снятие мышечного напряжения, некоторые — на очищение организма от токсинов и шлаков, но каждая — поможет полностью расслабиться и забыть о беге времени.

— Может быть, будут новинки и для одиночек?

— И для пар, и для тех, кто хочет побыть наедине с собой, мы совсем скоро включим в спа-меню стоун-терапию — ритуал с нагретыми камнями, которые позволяют проработать те мышцы, до которых трудно добраться даже самыми талантливыми и профессиональными руками.

— Про «талантливые и профессиональные» руки. Расскажите подробнее, где обучались ваши мастера?

— Все наши мастера проходили длительное обучение в Северном Таиланде. У каждой из них — своя техника, но есть кое-что общее, то, что и отличает школу Северного Таиланда от других: все ритуалы включают в себя элементы «ленивой» йоги. Это и скручивания, и растяжки, и надавливания — и всё это делают руки мастера, от вас требуется лишь следовать за ними. Вы получаете и расслабление, и тонус — отдыхаете и возвращаете себе энергию! Мы подбираем мастеров так, чтобы они совпадали с клиентом не только на уровне тактильных ощущений, но и по энергетике… Именно это совпадение и даёт нашим гостям эффект полного погружения в мир Таиланда.





— А расскажите, как жительницам Таиланда живётся у нас?

— Когда они приехали в Беларусь, первым, что увидели, был снег. Сразу достали телефоны и начали снимать. (Улыбается.)

И всё здесь вызывает у них такое вот радостное удивление. Им нравятся наши люди, наши молочные продукты и особенно — наш шоколад!

У каждого мастера есть свои постоянные гости, с которыми уже появились общие темы для разговоров, помимо спа-ритуала. Они понимают друг друга с полувзгляда, без слов, хотя все наши мастера говорят по-английски.

Все наши мастера хотят остаться в Беларуси и говорят так: «Тамаринд» — это наша семья".

Я понимаю мастеров, которые хотят остаться в «Тамаринде». Потому что найдя свое место силы, его не хочется покидать! Продлить эффект присутствия там мне помогут скраб и маска из моей «детокс-программы», которые я смогла купить в салоне. Каждый гость здесь может приобрести натуральную косметику из Таиланда по лояльной цене, которую не встретишь в люксовых магазинах.

Ну, а когда скраб и маска закончатся, снова вернусь в «Тамаринд Тай Спа» — ведь впереди очень приятные акции.

С 29 по 31 марта на все подарочные карты действует скидка 15%, а 20% — на спа-программы для двоих.

Если вы тоже хотите возрождения из пепла, последуйте моему примеру… Встретимся в Tamarind Thai Spa!

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