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Худеем со Sputnik: 5 советов, которые помогут сбросить вес к лету
29.03.2017 09:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Кто из нас не мечтает похудеть к лету? Наверное, таких счастливчиков единицы. Для тех, кто хочет преобразиться к пляжному сезону, Sputnik
Самое главное — правильно начать процесс похудения и оказаться от продуктов с так называемой "скрытой" калорийностью, как например, соусы и дрессинги. Кому придет в голову подозревать кетчуп в излишней питательности? А между тем, в нем содержится немало сахара, консервантов и, нередко, крахмалосодержащих наполнителей, которые медленно и уверенно добавляют нам лишний вес.
Еще одно хорошее правило худеющих — ввести практику разгрузочных дней. Тем более что "разгружаться" можно на тех продуктах, которые вы любите. Ну и еще — пейте воду и занимайтесь спортом, или пройдите курс массажа.
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Сбросить пару-тройку лишних килограммов к лету не так и сложно, если изучить рекомендации и полезные советы инфографики Sputnik.
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