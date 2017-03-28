



Правительство уплатит ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ ежемесячно 100% ставки по кредитам, предоставленным ОАО ”Камволь“ для реализации инвестиционного проекта.

За счет средств республиканского бюджета в 2017 году, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, будет уплачено ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ ежемесячно 100% ставки по кредитам, предоставленным ОАО ”Камволь“ для реализации инвестиционного проекта по модернизации производственного корпуса с размещением высокопроизводительного оборудования по 6 млн погонных метров камвольных тканей в год и строительством автономного энергоисточника. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 27 марта 2017 года №228.

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 года ”О республиканском бюджете на 2017 год“, Указами Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2013 г. № 510 ”О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества ”Камволь“ и от 23 марта 2016 г. № 106 ”О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки“.

Также ОАО ”Камволь“ будут возмещены расходы на уплату комиссий по открытию документарных аккредитивов и комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) в размере 100 % суммы, уплачиваемой по этим комиссиям, а также расходы на погашение кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций), в размере 100 % указанных расходов.

Министерству финансов поручено обеспечить в 2017 году реализацию положений, предусмотренных постановлением.

Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности и Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством финансов необходимо обеспечить в 2018 году увеличение доли Республики Беларусь в уставном фонде ОАО ”Камволь“ на сумму возмещения расходов в соответствии с настоящим постановлением.

Документ вступает в силу со дня его принятия. Контроль за его выполнением возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.