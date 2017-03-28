Дональда Трампа неоднократно критиковали за использование старого, слабозащищенного Android-смартфона Samsung. И вот президент США «исправился» и стал регулярно использовать iPhone.



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Глава социальных медиа Белого дома Дэн Скэвино сообщил, что последние пару недель президент использует смартфон Apple, и подтвердил, что Дональд Трамп самостоятельно пишет в Twitter и читает приходящие ему сообщения.

. @POTUS @realDonaldTrump has been using his new iPhone for the past couple of weeks here on Twitter. Yes, it is #POTUS45 reading & tweeting! — Dan Scavino Jr. (@DanScavino) 29 марта 2017 г.

Отметим, что использование Трампом старого, незащищенного от хакеров смартфона беспокоило членов Конгресса и сенаторов, которые даже написали соответствующее письмо министру обороны Джиму Маттису.

Новый выбор президента интересен тем, что, во-первых, смартфоны Apple — это тоже далеко не 100% защита от хакерских атак. А во-вторых, во время предвыборной компании Трамп критиковал Apple и даже предлагал бойкотировать ее продукты, за то, что компания отказалась разблокировать смартфона террориста.

Boycott all Apple products until such time as Apple gives cellphone info to authorities regarding radical Islamic terrorist couple from Cal — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2016 г.