Дональда Трампа неоднократно критиковали за использование старого, слабозащищенного Android-смартфона Samsung. И вот президент США «исправился» и стал регулярно использовать iPhone.

Глава социальных медиа Белого дома Дэн Скэвино сообщил, что последние пару недель президент использует смартфон Apple, и подтвердил, что Дональд Трамп самостоятельно пишет в Twitter и читает приходящие ему сообщения.