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Трамп перешел со смартфона Samsung на iPhone

29.03.2017 09:54 — Разное | Tut.by  
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Дональда Трампа неоднократно критиковали за использование старого, слабозащищенного Android-смартфона Samsung. И вот президент США «исправился» и стал регулярно использовать iPhone.


Фото: Reuters

Глава социальных медиа Белого дома Дэн Скэвино сообщил, что последние пару недель президент использует смартфон Apple, и подтвердил, что Дональд Трамп самостоятельно пишет в Twitter и читает приходящие ему сообщения.

Отметим, что использование Трампом старого, незащищенного от хакеров смартфона беспокоило членов Конгресса и сенаторов, которые даже написали соответствующее письмо министру обороны Джиму Маттису.

Новый выбор президента интересен тем, что, во-первых, смартфоны Apple — это тоже далеко не 100% защита от хакерских атак. А во-вторых, во время предвыборной компании Трамп критиковал Apple и даже предлагал бойкотировать ее продукты, за то, что компания отказалась разблокировать смартфона террориста.

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Хотя он раньше критиковал продукты Apple.

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