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Российский рэпер Oxxxymiron приедет в Минск с самым большим концертом
В ноябре прошлого года российский рэпер Oxxxymiron совершил в столичном Re: Public небывалое: он
Осень 2017-го станет знаменательной для поклонников Оксимирона. Сразу после уже объявленных эпохальных концертов в питерском «Ледовом» и московском «Олимпийском» музыкант отправится в беспрецедентный тур по России и СНГ с программой для 12 стадионных концертов. Исчезнувший с радаров с конца прошлого года исполнитель явно что-то задумал, а название тура — IMPERIVM, вызывающее у верных слушателей целый ряд ассоциаций, недвусмысленно указывает на колоссальный размах затеянного. Новый материал, ретроспектива из вышедших альбомов и микстейпов, свет и звук, соответствующие стадионным площадкам — все это напомнит о том, какой долгий и нетривиальный путь прошел Мирон от подземного МС до одного из главных русскоязычных артистов.
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Напомним, что в 2015 году Oxxxymiron установил мировой рекорд рэп-баттлов:
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Вчера музыкант объявил о том, что 23 декабря приедет в Минск с самым большим своим концертом во Дворце спорта в рамках стадионного тура.
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