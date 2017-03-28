﻿ Российский рэпер Oxxxymiron приедет в Минск с самым большим концертом. 21.by
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Российский рэпер Oxxxymiron приедет в Минск с самым большим концертом

29.03.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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В ноябре прошлого года российский рэпер Oxxxymiron совершил в столичном Re: Public небывалое: он дважды заполнил его до отказа с разницей в неделю. Вчера музыкант объявил о том, что 23 декабря приедет в Минск с самым большим своим концертом во Дворце спорта в рамках стадионного тура.


Осень 2017-го станет знаменательной для поклонников Оксимирона. Сразу после уже объявленных эпохальных концертов в питерском «Ледовом» и московском «Олимпийском» музыкант отправится в беспрецедентный тур по России и СНГ с программой для 12 стадионных концертов. Исчезнувший с радаров с конца прошлого года исполнитель явно что-то задумал, а название тура — IMPERIVM, вызывающее у верных слушателей целый ряд ассоциаций, недвусмысленно указывает на колоссальный размах затеянного. Новый материал, ретроспектива из вышедших альбомов и микстейпов, свет и звук, соответствующие стадионным площадкам — все это напомнит о том, какой долгий и нетривиальный путь прошел Мирон от подземного МС до одного из главных русскоязычных артистов.

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Напомним, что в 2015 году Oxxxymiron установил мировой рекорд рэп-баттлов: видео с его участием против рижского эмси Johnyboy собрало 1 миллион просмотров на Youtube за первые сутки (и суммарно более 23 млн просмотров на момент публикации анонса). А потом превзошел свой же результат в июньском баттле против московского рэпера ST (видео за сутки набрало более 4 миллионов просмотров).

Когда: 23 декабря, 19.00.

Где: Дворец спорта.

Билеты поступят в продажу 4 апреля в 10.00. Следите за новостями на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вчера музыкант объявил о том, что 23 декабря приедет в Минск с самым большим своим концертом во Дворце спорта в рамках стадионного тура.

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