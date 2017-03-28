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Совмин установил объем средств, направляемых на новые технологии

29.03.2017 09:35 — Разное | Ежедневник  
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Совмин установил объем средств, направляемых на новые технологии

Правительство установило объемы средств инновационного фонда, направляемых на финансирование новых технологий.

Постановлением Совета министров от 23 марта 2017 года № 216 установлены объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Беларуси, по распорядителям этих средств на 2017 год.

В частности, предусмотрено, что распорядителем наибольшего объема средств из общей суммы является Национальная академия наук (почти 18,9 млн рублей). Также в числе распорядителей средств, направляемых на создание новой продукции и технологий, – министерства здравоохранения, архитектуры и строительства, лесного хозяйства, образования, промышленности, энергетики, Госстандарт, концерны "Белгоспищепром", "Белнефтехим", "Беллегпром".

Постановление принято в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 18 октября 2016 года ”О республиканском бюджете на 2017 год“ и частью второй пункта 11 Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 года № 357 ”О порядке формирования и использования средств инновационных фондов“.

 
 
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Правительство установило объемы средств инновационного фонда, направляемых на финансирование новых технологий.

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