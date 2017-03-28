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Прохладная погода сохранится в Беларуси до пятницы

29.03.2017 10:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в республике до выходных, сообщили Sputnik в среду в Гидромете.

По прогнозам синоптиков, 29 марта на большей территории страны возможны дождь и мокрый снег. Со среды и похолодает: в столице столбики термометров не поднимутся выше +5°C, хотя по югу Беларуси возможна более комфортная погода.

Прохладная погода с дождями и мокрым снегом сохранится в республике до пятницы. Так, исходя из прогноза Гидромета, в четверг в столице будет до +5°C, ночью вновь возможны заморозки. Возможны и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Потеплеет с пятницы — днем 31 марта синоптики обещают +8..+15°C градусов по республике. Еще теплее будет в грядущие выходные и в начале следующей неделе.

Согласно долгосрочному прогнозу, на следующей неделе в Беларуси будет преимущественно теплая погода, но возможны несколько дней с незначительным понижением температуры.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду синоптики прогнозируют возможность мокрого снега, осадки могут быть и в четверг.

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