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Сергей Кисляк: Проигрывать Македонии 0:3 - это стыдно
Полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кисляк прокомментировал поражение от Македонии (0:3) в товарищеском матче.
— Они забили свои моменты. Наверное, мы сыграли не очень хорошо. Много ошибок было. Проиграли. Очень жаль. Нельзя таким соперникам с таким счетом проигрывать.
— Что произошло в защите? Три мяча от Македонии. Вроде как и не по игре.
— Повторюсь, они свои шансы реализовали… А у нас были моменты, но мы не смогли забить.
— Игорь Криушенко говорил, что самое главное во время сборов — наладить взаимодействие между линиями. Как тебе кажется, это нехватка времени? И из-за этого взаимопонимания не удалось найти?
— Конечно. Времени мало, наверное. Но это не оправдание. Сборной Македонии проигрывать 0:3 — это стыдно. Но ничего. Потихонечку будем выкарабкиваться и что-то нащупывать в игре. Думаю, все будет хорошо, — сказал Кисляк в эфире АБФФ-ТВ.
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Полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кисляк прокомментировал поражение от Македонии (0:3) в товарищеском матче.
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