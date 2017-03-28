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Судья отменил гол Гризманна в ворота Испании после просмотра видеоповтора

29.03.2017 10:16 — Разное | Tut.by  
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Гол нападающего сборной Франции по футболу Антуана Гризманна в товарищеском матче с командой Испании был отменен после просмотра ассистентом главного арбитра встречи видеоповтора.

В начале второго тайма при счете 0:0 форвард ударом головой поразил ворота, однако рефери решил посоветоваться с помощником. Тот, посмотрев повтор, зафиксировал офсайд у француза. В итоге победу со счетом 2:0 одержали испанцы.

 
 
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Гол нападающего сборной Франции по футболу Антуана Гризманна в товарищеском матче с командой Испании был отменен после просмотра ассистентом главного арбитра...

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