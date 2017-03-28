Гол нападающего сборной Франции по футболу Антуана Гризманна в товарищеском матче с командой Испании был отменен после просмотра ассистентом главного арбитра встречи видеоповтора.

В начале второго тайма при счете 0:0 форвард ударом головой поразил ворота, однако рефери решил посоветоваться с помощником. Тот, посмотрев повтор, зафиксировал офсайд у француза. В итоге победу со счетом 2:0 одержали испанцы.