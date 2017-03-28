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В Минске открыли белорусско-корейский IT-центр

29.03.2017 10:18 — Разное | Ежедневник  
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Белорусско-корейский Центр сотрудничества в области информационных технологий открыт в Минске.

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации, белорусско-корейское сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий активно развивается на протяжении последних пяти лет. Наша страна рассматривает корейский опыт в области развития сектора ИКТ в качестве приоритетного для изучения и практического применения. В этой связи создание Белорусско-Корейского центра сотрудничества в области информационных технологий является залогом успешного взаимодействия на принципиально новом уровне.

"Сегодня в стране реализуется масштабная государственная программа построения цифровой экономики и информационного общества. Создание и дальнейшая работа Белорусско-Корейского центра является тем эффективным инструментом, который позволит нам активнее продвигаться в решении поставленных задач, – подчеркнул министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков во время торжественного открытия центра. – В ближайшее время совместно с корейскими коллегами будут инициированы проекты по развитию системы безбумажной торговли, переводу в электронный вид архивных документов, наращиванию компетенций в сфере информационной безопасности. В перспективе будет составлен план работ, направленный на реализацию проектов, которые в первую очередь нужны обществу и экономике нашей страны".

Нужно отметить, что на сегодняшний день Республика Корея занимает лидирующие позиции в мире по внедрению информационно-коммуникационных технологий. Основной целью создания Центра является оказание помощи Республике Беларусь в развитии информационного общества с учетом успешного опыта Республики Корея по внедрению передовых информационных технологий. В рамках его работы планируется реализовать ряд мероприятий, которые преимущественно будут предусматривать обмен опытом, техническую поддержку и консультации по развитию информационного общества, а также выполнение проектов по созданию и внедрению передовых технологий электронного правительства. При этом подобная инициатива принесет эффект обеим сторонам: для белорусской – это возможность изучить и применить передовой опыт в сфере информационных технологий, для корейской – это участие в новых проектах, расширение профессиональных контактов и появление новых идей для реализации ИТ-проектов.

В официальной части мероприятия от белорусской стороны приняли участие министр связи и информатизации Сергей Попков, заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова, директор Департамента информатизации Михаил Чащин, а также приглашенные представители Аппарата Совета Министров, РОО «Информационное общество», НТА «Инфопарк».

От корейской стороны в церемонии открытия Центра участвовали генеральный директор бюро международного сотрудничества Министерства науки, ИКТ и перспективного планирования Чхве Вон Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо, исполнительный директор Департамента международного сотрудничества в сфере информационных технологий Национального агентства информационного общества О Кан Так, иные представители этих государственных органов, а также представители корейских ИТ-компаний KTNET и Ahnlab.

Предполагается, что в рамках работы Центра совместно с ведущими корейскими экспертами будут проводится исследования, круглые столы, обучающие мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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