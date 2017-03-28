Банки предлагают услуги по выпуску карт с индивидуальным дизайном. Этот "пластик" отличается тем, что на лицевую сторону наносят выбранную вами фотографию. FINANCE.TUT.BY изучил, какие банки предоставляют такие услуги и на каких условиях.

Картинку можно выбрать из галереи или предложить свой вариант. Изображение должно быть высокого разрешения, точный размер определяет банк. Есть фотографии, которые запрещено размещать на карточке. К примеру, снимки известных героев мультфильмов. Полный список ограничений устанавливает банк, он же оставляет за собой право отказать в выпуске карты без объяснения причин.

Банк Название карточки или услуги, особенности Стоимость Беларусбанк Банк выдает на 2 года Белкарт «Фотокарта» и «Детская ФотоКарта». Второй вариант выпускается для детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 01.06.2016 стоимость обслуживания карточек БЕЛКАРТ «ФотоКарта» и БЕЛКАРТ «Детская ФотоКарта» снижена на 75% и составляет 2 BYN. Альфа-Банк Индивидуальный дизайн можно использовать для Visa Classic PhotoCard и MasterCard PhotoCard Standard. Карта называется «Моя Альфа». Изображение из галереи банка стоит 15 BYN (20 EUR, 20 USD), если выбираете свою картинку, то 20 BYN (25 USD, 25 EUR). БСБ Банк Можно выбрать карту Visa Electron или Visa Classic. Услуга не включается в стоимость карточки и составляет 15 BYN. Оформление карточки Visa Electron составляет 3.05 BYN в первый год, обслуживание за второй год 3 BYN. Оформление Visa Classic составляет 15 BYN, обслуживание за второй год 130 BYN. Белагропромбанк Индивидуальный дизайн доступен для платежной системы Белкарт. Стоимость изготовления карточки составит 3 BYN за 3 года обслуживания. Дополнительно нужно заплатить 5 BYN за изготовление карточки с индивидуальным дизайном.

Все виды банковских пластиковых карточек — карты рассрочки , карты c кешбэком , кредитные карты и другие — смотрите на Финансах TUT.BY в разделе Карты !