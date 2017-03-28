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Новый российский противодиверсионный катер сломался на первом испытании

29.03.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Предназначенный для борьбы с диверсионно-террористическими силами российский катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») сломался на первых ходовых испытаниях, сообщает Defence blog.


Головной построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"). Фото: ООО «Морские пропульсивные системы»

Из строя вышли оба китайских дизельных двигателя, закупленных Минобороны России через субподрядчика. На предыдущих десяти кораблях серии устанавливались дизельные двигатели германской компании MTU, которые хорошо себя зарекомендовали.

Однако введенные санкции заставили Москву искать других поставщиков силовых установок. В итоге выбор был сделан в пользу дизельных двигателей производства китайской компании Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd.

Стоимость двух судокомплектов оценивалась в 16,848 млн юаней (порядка 2,9 млн долларов).

Катер проекта 21980 вооружен переносными зенитными комплексами «Игла-1», малогабаритным дистанционно-управляемым противодиверсионным гранатометным комплексом, крупнокалиберным пулеметом и ручным двуствольным противодиверсионным гранатометом.

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Из строя вышли все два китайских дизельных двигателя, закупленных Минобороны России через субподрядчика.

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