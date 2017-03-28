Как рассказал Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко, цель учения — отработка порядка взаимодействия работников МЧС с дежурным персоналом объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



© Sputnik/ Артем Бордовский, Виктор Толочко, Александр Шурмелёв Как спасатели вертолетами эвакуировали посетителей ТЦ Galleria Minsk

Также в рамках мероприятия прошли тренировки подразделений Минского гарнизона, которые отрабатывали приемы и методы ведения аварийно-спасательных работ.

В ходе учения были отработаны приемы тушения горящего состава, который по легенде застрял между станциями, а также способы устранения завалов. Кроме того спасатели отработали действия при обнаружении в метрополитене источника ионизирующего излучения. При этом в ходе учения давались вводные о большом количестве пострадавших.

Всего в учениях было привлечено 110 спасателей и 26 единиц спецтехники. Как отметил Попко, задачи были выполнены грамотно и в полном объеме.