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МЧС опубликовало видео учений на станции метро "Малиновка"

29.03.2017 10:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как рассказал Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко, цель учения — отработка порядка взаимодействия работников МЧС с дежурным персоналом объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

МЧС опубликовало видео учений на станции метро "Малиновка"
© Sputnik/ Артем Бордовский, Виктор Толочко, Александр Шурмелёв
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Также в рамках мероприятия прошли тренировки подразделений Минского гарнизона, которые отрабатывали приемы и методы ведения аварийно-спасательных работ.

В ходе учения были отработаны приемы тушения горящего состава, который по легенде застрял между станциями, а также способы устранения завалов. Кроме того спасатели отработали действия при обнаружении в метрополитене источника ионизирующего излучения. При этом в ходе учения давались вводные о большом количестве пострадавших.

Всего в учениях было привлечено 110 спасателей и 26 единиц спецтехники. Как отметил Попко, задачи были выполнены грамотно и в полном объеме.

 
 
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Минское городской управление МЧС провело ночные учения на станции метро "Малиновка" в Минске. Смотрите на видео, как тренировались спасатели.

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