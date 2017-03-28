﻿ Кредитная задолженность белорусским банкам уменьшалась с начала года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кредитная задолженность белорусским банкам уменьшалась с начала года

29.03.2017 10:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Кредитная задолженность белорусским банкам уменьшалась с начала года

Задолженность по кредитам выданным банками Беларуси секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2017 года уменьшилась на 1,6%.

Как отмечает Нацбанк, на 1 марта 2017 года объем указанной задолженности составил 35289,5 млн рублей.

Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 марта 2017 года составила 20,4% (на 1 января 2017 года – 20%) или 7184 млн рублей.

Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 марта 2017 года составил 15819,9 млн рублей, или 44,8% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2017 г. – 44%).

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 марта 2017 года был равен 73,9% (на 1 января 2017 г. – 74,9%).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность по кредитам выданным банками Беларуси секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2017 года уменьшилась на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС опубликовало видео учений на станции метро "Малиновка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика