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Кредитная задолженность белорусским банкам уменьшалась с начала года
29.03.2017 10:57 — Разное | Ежедневник
Задолженность по кредитам выданным банками Беларуси секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2017 года уменьшилась на 1,6%.
Как отмечает Нацбанк, на 1 марта 2017 года объем указанной задолженности составил 35289,5 млн рублей.
Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 марта 2017 года составила 20,4% (на 1 января 2017 года – 20%) или 7184 млн рублей.
Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 марта 2017 года составил 15819,9 млн рублей, или 44,8% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2017 г. – 44%).
Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 марта 2017 года был равен 73,9% (на 1 января 2017 г. – 74,9%).
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Задолженность по кредитам выданным банками Беларуси секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2017 года уменьшилась на...
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