



Задолженность по кредитам выданным банками Беларуси секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2017 года уменьшилась на 1,6%.

Как отмечает Нацбанк, на 1 марта 2017 года объем указанной задолженности составил 35289,5 млн рублей.

Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 марта 2017 года составила 20,4% (на 1 января 2017 года – 20%) или 7184 млн рублей.

Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 марта 2017 года составил 15819,9 млн рублей, или 44,8% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2017 г. – 44%).

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 марта 2017 года был равен 73,9% (на 1 января 2017 г. – 74,9%).