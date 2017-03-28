



Депозиты физических лиц в иностранной валюте перестали сокращаться. По данным Нацбанка, за январь-февраль 2017 года они даже чуть-чуть выросли.

Как отмечается в бюллетене банковской статистики Национального банка, депозиты юридических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 4002,6 млн рублей и по сравнению с началом 2017 года уменьшились на 7,5%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 29,5%.

Депозиты юридических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 3190,6 млн долларов и по сравнению с началом 2017 года уменьшились на 0,6%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты юридических лиц в иностранной валюте уменьшились на 12,5%.

Депозиты физических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 4646,4 млн рублей и по сравнению с началом 2017 года увеличились на 2,8%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 26,8%.

Депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 7432,5 млн долларов и по сравнению с началом 2017 года увеличились на 0,02%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 6,4%.