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Население перестало тратить свои валютные сбережения
29.03.2017 10:32 — Разное | Ежедневник
Депозиты физических лиц в иностранной валюте перестали сокращаться. По данным Нацбанка, за январь-февраль 2017 года они даже чуть-чуть выросли.
Как отмечается в бюллетене банковской статистики Национального банка, депозиты юридических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 4002,6 млн рублей и по сравнению с началом 2017 года уменьшились на 7,5%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 29,5%.
Депозиты юридических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 3190,6 млн долларов и по сравнению с началом 2017 года уменьшились на 0,6%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты юридических лиц в иностранной валюте уменьшились на 12,5%.
Депозиты физических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 4646,4 млн рублей и по сравнению с началом 2017 года увеличились на 2,8%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 26,8%.
Депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2017 года составили 7432,5 млн долларов и по сравнению с началом 2017 года увеличились на 0,02%. По сравнению с 1 марта 2016 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 6,4%.
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Депозиты физических лиц в иностранной валюте перестали сокращаться. По данным Нацбанка, за январь-февраль 2017 года они даже чуть-чуть выросли.
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