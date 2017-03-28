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Лукашенко о "родном брате" Путине и общении без посредников

29.03.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Прозвучавшие на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о "родном брате" Владимире Путине и возможностях общения без посредников обрели различные трактовки в некоторых СМИ. Радио Sputnik Беларусь приводит точную цитату президента Беларуси.

"Мы без посредников разберемся с Евросоюзом и с  другими государствами. Сегодня уже про Россию говорят, что какие-то посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Успокойтесь, у нас с Владимиров Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие! Подберем время, встретимся, если есть какие-то проблемы, мы их решим", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси особо подчеркнул, что при общении с российским лидером ему не нужны никакие посредники.

"Нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал, может, еще придет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться. Ну, как у военных людей говорят. Я никогда не терпел и не терплю это посредничество. Проблема есть, надо ее решать, вот одна и вторая сторона, если есть желание решить эту проблему", — заявил белорусский лидер.

Заявление Александра Лукашенко об общении без посредников с Россией, Евросоюзом и другими странами слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Радио Sputnik Беларусь приводит точную цитату Александра Лукашенко об общении без посредников с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Евросоюзом и другими...

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