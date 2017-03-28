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Для помощи задержанным на акциях протеста собрали $20 000
Белорусские граждане сумели консолидироваться и собрать на помощь всем, кого задержали в стране во время последних акций протеста, порядка двадцати тысяч долларов.
Как сообщил активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак на своей странице в социальной сети, на утро 29 марта люди собрали на помощь задержанным 20 000 долларов.
Сбор денег для тех, кого задержали во время уличных акций протеста и их семей идет не только в Беларуси, но и в 11 странах мира. Сбор средств проводится через инициативу
Напомним, что накануне в Беларуси
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Белорусские граждане сумели консолидироваться и собрать на помощь всем, кого задержали в стране во время последних акций протеста, порядка двадцати тысяч...
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