Белорусские граждане сумели консолидироваться и собрать на помощь всем, кого задержали в стране во время последних акций протеста, порядка двадцати тысяч долларов.

Как сообщил активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак на своей странице в социальной сети, на утро 29 марта люди собрали на помощь задержанным 20 000 долларов.

Сбор денег для тех, кого задержали во время уличных акций протеста и их семей идет не только в Беларуси, но и в 11 странах мира. Сбор средств проводится через инициативу BY_help , которой помогают частные лица и правозащитники. Средства направляются на оказание помощи пострадавшим во время акций протеста и людям, которые получили административный арест за участие в акциях.