﻿ Для помощи задержанным на акциях протеста собрали $20 000. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Для помощи задержанным на акциях протеста собрали $20 000

29.03.2017 11:13 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские граждане сумели консолидироваться и собрать на помощь всем, кого задержали в стране во время последних акций протеста, порядка двадцати тысяч долларов.

Как сообщил активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак на своей странице в социальной сети, на утро 29 марта люди собрали на помощь задержанным 20 000 долларов.

Сбор денег для тех, кого задержали во время уличных акций протеста и их семей идет не только в Беларуси, но и в 11 странах мира. Сбор средств проводится через инициативу BY_help, которой помогают частные лица и правозащитники. Средства направляются на оказание помощи пострадавшим во время акций протеста и людям, которые получили административный арест за участие в акциях.

Напомним, что накануне в Беларуси продолжились суды над задержанными: кого-то судили за участие в Дне Воли, кого-то за более ранние акции. По данным правозащитники, накануне было осуждено 177 человек. По последним данным, 74 человека получили административные сроки, 93 - штрафы, часть приговоров выясняется.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские граждане сумели консолидироваться и собрать на помощь всем, кого задержали в стране во время последних акций протеста, порядка двадцати тысяч...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о "родном брате" Путине и общении без посредников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика