Упрощенную систему налогообложения в Беларуси применяют почти 58% индивидуальных предпринимателей и более 35% организаций.

Как сообщили специалисты Министерства по налогам и сборам во время онлайн-конференции БЕЛТА , в настоящее время УСН применяют свыше 64,5 тыс. организаций, или более 35% от их общего количества. За январь-февраль 2017 года в бюджет от них поступило 144,6 млн рублей. Темп роста в фактических ценах составил 101,5% к аналогичному периоду 2016 года.

Число применяющих упрощенную систему налогообложения ИП за прошлый год возросло на 0,7%. По данным на 1 марта текущего года, ее применяют 135,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 57,6% состоящих на учете ИП. За январь-февраль от них поступило в бюджет 51,4 млн рублей, что в фактических ценах на 9,4% меньше, чем за два месяца прошлого года.

С 1 января 2017 года с целью нивелирования инфляционных процессов критерий валовой выручки для целей применения УСН субъектами малого предпринимательства проиндексирован на 12,6%. Также с этого года установлена обязанность по уплате налога на недвижимость по неиспользуемым (неэффективно используемым) капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, независимо от общей площади имеющихся у них капитальных строений (зданий, сооружений).