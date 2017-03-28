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Картинка дня: "самый черный в мире материал" превратили в спрей

29.03.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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Vantablack — «самый черный материал в мире» — теперь появился и в форме спрея. Об этом сообщает сайт компании-производителя Surrey NanoSystems.


Фото: Surrey NanoSystems / sciencealert.com

Коэффициент отражения спрея составляет 0,2% в видимом спектре (700 нм). Это значит, что предмет, обработанный спреем, может поглотить 99,8% излучения, которое на него попадает.

Напомним, материал Vantablack был создан в 2014 году. Позже создатели довели светопоглощающую способность материала до такой степени, что ни один спектрометр был не в состоянии определить даже один квант отраженного света.


Фото: Surrey NanoSystems / sciencealert.com

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Материал создается посредством низкотемпературного выращивания углеродных нанотрубок. Благодаря этому техпроцессу Vantablack получил высокую теплопроводность и низкую плотность, он отлично выдерживает удары и долгие вибрации.

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Предмет, обработанный спреем, может поглотить 99,8% излучения, которое на него попадает.

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