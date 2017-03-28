В ходе двухдневного официального визита президента Беларуси в Туркменистан запланированы переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате "один на один", а также в расширенном составе. По информации пресс-службы белорусского лидера, стороны обсудят широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, и уделят особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества.

Одним из главных событий визита белорусского лидера в Туркменистан станет участие Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова в церемонии открытия Гарлыкского ГОК.

Гарлыкский ГОК на юго-востоке Туркменистана возводило "под ключ" белорусское ОАО "Белгорхимпром". Стоимость комбината — более 1 миллиарда долларов, проектная мощность — 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год. Церемония ввода в строй предприятия запланирована на 30 марта.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко летит в Туркменистан: что на повестке визита?

Заведующий кафедрой инновационной экономики международного университета МИТСО, кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал о перспективах экономического взаимодействия Беларуси и Туркменистана, а также отметил, что предметом переговоров президентов двух стран, вероятно, станет будущее сотрудничество Беларуськалия и Гарлыкским горнообогатительным комбинатом.

"Это очень интересная страна. Помимо месторождений природного газа у них есть, как нам уже понятно, еще и сырье для удобрений, которое белорусы с нашим опытом помогут, я надеюсь, запустить в толк. И не только для местных нужд, но и для экспорта. Потому что тот комбинат, который должен быть открыт на днях в рамках визита нашего президента, это проект для них очень важный с точки зрения расширения их промышленных и экспортно-ориентированных промышленных возможностей", — считает Ярошевич.

Эксперт напомнил слова председателя Совета Республики Михаила Мясниковича о том, что даже в советское время разрабатывать залежи в Туркменистане специалисты не осмеливались из-за очень сложных грунтов.

"Сам ход строительства комбината, по той скудной информации, которая появлялась, был проблемным, там были и подтопления и так далее. Нашим специалистам пришлось непросто. Может, ход строительства был не таким гладким, как хотелось бы, но надо понимать, что для Белгорхимпрома, насколько я понимаю, это был первый опыт такого масштабного выхода на экспортные рынки. Наши горняки, кроме Солигорска, такие масштабные проекты ранее не делали, и это очень хороший опыт", — отметил Ярошевич.

Эксперт отметил, что туркменская сторона уже перечислила белорусскому подрядчику основную сумму запланированного миллиарда долларов. В частности, по его данным, на счет "Белгорхимпрома" поступило 700 миллионов долларов в качестве оплаты за выполненные работы.

"Туркменистан — это очень уникальное место на планете, очень непубличное, куда сложно проникнуть даже западный компаниям, например, тем всего двум в мире, которые контролируют большую половину добычи природных ресурсов и в Африке, и Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. И если за 25 лет они не смогли ничего под контроль получить в Туркменистане, это показательно", — уточнил эксперт, отметив, что в этом и состоит основной масштаб возможного сотрудничества белорусской стороны с Гарлыкским ГОК.

Полную версию беседы с заведующим кафедрой инновационной экономики международного университета МИТСО, кандидатом экономических наук Вячеславом Ярошевичем о перспективах экономического сотрудничества Беларуси и Туркменистана слушайте на радио Sputnik Беларусь.