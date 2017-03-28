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Минтранс приказал до конца апреля навести порядок на дорогах

29.03.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Минтранс Беларуси распорядился до конца апреля навести порядок на дорогах и в полосах отвода. Особое внимание приказано уделить дорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


Фото: Инга Шкелер

В утвержденном плане-графике подготовки дорог расписано, что и в какие сроки необходимо сделать дорожникам. В первую очередь предприятия должны ликвидировать сезонную ямочность. При выполнении этих работ дорожники обязаны соблюдать технологию и качество работ. К тому же в конце рабочих смен запрещено оставлять на дороге незаделанные вырубки.

Кроме того, дорожники уберут с проезжей части и обочин места застоя воды, очистят дороги от остатков противогололедных материалов, приведут в порядок дорожные знаки, автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, барьерное ограждение, восстановят сигнальные столбики. В полосе отвода вырубят сухие деревья и кустарник, проведут профилирование обочин вдоль республиканских дорог.

 
Теги: Минск
 
 
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Особое внимание приказано уделить дорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.

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