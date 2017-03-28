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Российские десантники-парашютисты прибыли в Беларусь на учение

29.03.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Почти тысяча военнослужащих, более 200 единиц военной техники будут принимать участие в активной фазе тактического учения, которая пройдет на территории Витебской области 1 — 5 апреля, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Российские десантники-парашютисты прибыли в Беларусь на учение
© Sputnik Алексей Даничев
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28 марта — 6 апреля на территории Витебской области проводится плановое тактическое учение со 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой с привлечением воинских частей и подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

 "В учении принимает участие усиленная парашютно-десантная рота 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

По словам собеседников агентства, руководит учением командующий силами спецопераций ВС РБ, оно проходит в 3 этапа, активная фаза начнется 1 апреля.

В Минобороны также сообщили, что в учении задействовано до 1000 военнослужащих, более 200 единиц военной, специальной и автомобильной техники, а также около 10 единиц авиационной техники.

"Белорусские и российские десантники отработают вопросы ведения совместных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, тактических воздушных десантов и незаконных вооруженных формирований условного противника с применением средств разведки, приданной и штатной артиллерии и авиации", — сказали собеседники агентства.

В Минобороны подчеркнули, что данное учение является продолжением очередного этапа подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил двух стран "Запад-2017", которое запланировано на осень текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские и российские военные продолжают готовиться к совместному стратегическому учению "Запад-2017".

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