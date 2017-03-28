Главный тренер национальной команды Беларуси по хоккею Дэйв Льюис рассказал о начале подготовительного сбора к чемпионату мира 2017 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вчера я был приятно удивлен, когда увидел, как много опытных хоккеистов пришли на тренировку, которая не была обязательной. Это говорит о том, что у них очень серьезный подход.

— Сейчас с командой тренируются 30 человек. Кого вы еще рассматриваете в качестве кандидатов?

— В ближайшие дни к сборной присоединятся Андрей Стась и Кевин Лаланд. Джефф Платт пока восстанавливается после плей-офф. Сезон Ника Бэйлена также только-только завершился. По ним пока нет определенности. Также ждем игроков из чемпионата Беларуси. Планируем привлечь в сумме около шести хоккеистов из «Немана» и «Юности».

— Планируете ли вы изменить свою игровую философию после неудач 2016 года?

— Наша философия остается прежней — мы намерены бороться за медали чемпионата мира. При этом изменятся некоторые подходы к работе на льду. Нам нужно поработать над игрой в меньшинстве, действовать дисциплинированнее и эффективнее реализовывать большинство.

— Вратарская проблема остается актуальной?

— В некоторых шайбах можно винить голкипера, но в других виновата вся команда. Наша задача — изменить систему, чтобы не позволять сопернику создавать так много голевых шансов у наших ворот.

— Рассматриваете белорусских хоккеистов, выступающих в Северной Америке?

— Да, но они прилетят позже.

— Что насчет Шарля Лингле?

— Я разговаривал с ним после того, как Шарль забросил шайбу в овертайме решающего матча плей-офф. Он был рад звонку, но насчет его перспектив будем разговаривать после завершения сезона для «Айсберена». Понятно, что ему тоже нужно будет отдых.

— Артур Гаврус и Кирилл Готовец отсутствуют в списке приглашенных хоккеистов…

— Они травмированы и не сыграют на чемпионате.

— В кэмпе также нет Крэйга Вудкрофта.

— Крэйг прилетит на сбор пятого апреля.

— Капитаном сборной останется Андрей Стась?

— В прошлом году он отлично справился со своими обязанностями, но для начала я должен лично пообщаться с Андреем, чтобы убедиться, что он готов снова взять на себя эту роль.

До выезда в Даугавпилс на товарищеские матчи с командой Латвии (7 и 8 апреля) сборная будет работать в Минске. В состав сборной вызваны 30 хоккеистов.

Вратари: Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Александр Осипков («Беларусь U-20», Экстралига), Максим Малютин (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Роман Достанко (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Егор Иванов (ХК «Могилёв», Экстралига), Кирилл Чайка («Беларусь U-20», Экстралига).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Китаров, Никита Комаров, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков, Евгений Астанков (оба — ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Руслан Васильчук, Дмитрий Амброжейчик (оба — ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Сергей Стась (ХК «Байройт» Германия (Д2), Егор Шарангович («Беларусь U-20», Экстралига).

В тренерский штаб Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видео тренер Вячеслав Гусов.