Белорусское оружие не такая уж и редкость в армиях зарубежных государств. В докладе Стокгольмского международного института проблем мира наша страна заняла 18-е место в топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения.



ЗРК «Квадрат-М». Фото: freshnewsasia.com

Одна из стран, импортирующих отечественное оружие, — Мьянма, где на днях прошел военный парад в честь 72-летия создания местных вооруженных сил. Фотографии с мероприятия были размещены на портале freshnewsasia.com.



ЗРК «Квадрат-М». Фото: freshnewsasia.com

Среди различных иностранных образцов военной техники на параде были показаны модернизированные белорусскими специалистами комплексы «Квадрат-М».

Особенностью данного комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, которое также применяется в белорусском «Стилет» и российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э». Кроме того, «Квадрат-М» может применять ракеты и от зенитных комплексов Бук-М1″ или «Бук-М1−2».

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