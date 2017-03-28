﻿ Белорусское оружие показали на параде в Мьянме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусское оружие показали на параде в Мьянме

29.03.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусское оружие не такая уж и редкость в армиях зарубежных государств. В докладе Стокгольмского международного института проблем мира наша страна заняла 18-е место в топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения.


ЗРК «Квадрат-М». Фото: freshnewsasia.com

Одна из стран, импортирующих отечественное оружие, — Мьянма, где на днях прошел военный парад в честь 72-летия создания местных вооруженных сил. Фотографии с мероприятия были размещены на портале freshnewsasia.com.


ЗРК «Квадрат-М». Фото: freshnewsasia.com

Среди различных иностранных образцов военной техники на параде были показаны модернизированные белорусскими специалистами комплексы «Квадрат-М».

Особенностью данного комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, которое также применяется в белорусском «Стилет» и российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э». Кроме того, «Квадрат-М» может применять ракеты и от зенитных комплексов Бук-М1″ или «Бук-М1−2».

Читайте также: Беларусь вошла в список крупнейших мировых экспортеров оружия

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенностью комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, которое также применяется в белорусском "Стилет" и российских ЗРК "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Посадить Лундгрена на шпагат: бэкстейдж со съемок актера от Wargaming
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика