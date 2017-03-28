|
Белорусское оружие показали на параде в Мьянме
Белорусское оружие не такая уж и редкость в армиях зарубежных государств. В докладе Стокгольмского международного института проблем мира наша страна
Одна из стран, импортирующих отечественное оружие, — Мьянма, где на днях прошел военный парад в честь 72-летия создания местных вооруженных сил. Фотографии с мероприятия были размещены на
Среди различных иностранных образцов военной техники на параде были показаны модернизированные белорусскими специалистами комплексы «Квадрат-М».
Особенностью данного комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, которое также применяется в белорусском «Стилет» и российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э». Кроме того, «Квадрат-М» может применять ракеты и от зенитных комплексов Бук-М1″ или «Бук-М1−2».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенностью комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, которое также применяется в белорусском "Стилет" и российских ЗРК "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии