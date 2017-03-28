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Доклад по вступлению Беларуси в ВТО может быть подготовлен уже в 2017 году

29.03.2017 13:37 — Разное | Ежедневник  
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Доклад по вступлению Беларуси в ВТО может быть подготовлен уже в 2017 году

Беларусь может завершить ряд двусторонних переговоров по вступлению в ВТО в первой половине 2017 года.

Как сообщили БЕЛТА в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, 27-28 марта состоялся очередной раунд двусторонних переговоров по доступу на рынки в рамках присоединения Беларуси к ВТО.

"Проведены встречи с 8 странами - членами ВТО, во время которых удалось сузить объем несогласованных вопросов и создать предпосылки для завершения двусторонних переговоров с рядом стран в первой половине 2017 года", - проинформировали в представительстве.

С руководством Департамента по присоединению новых стран ВТО обсуждены дальнейшие шаги по продвижению переговорного процесса на многостороннем треке, включая подготовку проекта доклада рабочей группы (одного из важнейших итоговых документов для присоединения к ВТО) и проведение 9-го заседания рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО во второй половине 2017 года.

В состав белорусской делегации вошли директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Роман Соболев, посол по особым поручениям МИД Владимир Серпиков, сотрудники МИД и постоянного представительства Беларуси в Женеве.

 
 
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Беларусь может завершить ряд двусторонних переговоров по вступлению в ВТО в первой половине 2017 года.

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