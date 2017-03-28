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СНГ готовит заявление о недопустимости религиозной дискриминации

29.03.2017 14:01 — Разное | Ежедневник  
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СНГ готовит заявление о недопустимости религиозной дискриминации

Страны СНГ готовят заявление о недопустимости религиозной дискриминации. Вопрос в рамках образования стал особенно актуальным в последнее время.

«У нас в последнее время складывается такая ситуация, когда возникают вопросы, связанные с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман и христиан. Они для пространства СНГ крайне актуальны с учетом того, что у нас многонациональный и поликонфессиональный состав населения», – сообщил заместитель директора первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Андрей Грозов. По его словам, этим вопросам уделяется недостаточное внимание на фоне чрезмерного внимания к проблемам борьбы с антисемитизмом и исламофобией, пишет БЕЛТА.

«Вместе с тем в Европе мы отмечаем дискриминационную ситуацию по отношению к христианам. Такая же ситуация складывается и в отношении мусульман в связи с миграционными потоками, которые отмечаются в последний год в Евросоюзе», – добавил он.

В этой связи принято решение о подготовке и принятии такого заявления, которое бы показывало общую позицию государств Содружества по данной проблематике и позволило бы ее продвигать на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

«Мы рассчитываем, что наши партнеры поддержат это предложение, и мы примем заявление, которое будем дальше совместно продвигать. Это актуально для всех стран СНГ», – подытожил Андрей Грозов.

 
 
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Страны СНГ готовят заявление о недопустимости религиозной дискриминации. Вопрос в рамках образования стал особенно актуальным в последнее время.

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