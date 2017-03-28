﻿ Тест: отгадайте белорусские произведения по эмодзи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тест: отгадайте белорусские произведения по эмодзи

29.03.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Смайлики захватили планету. Можно ли представить общение современных людей без улыбающейся желтой головы, сердечек и котиков? Сегодня язык эмодзи используют не только в качестве дополнительной функции, но и как полноценный способ передачи информации.

Sputnik предлагает отгадать, о каких классических и современных произведениях белорусской литературы, представленных в форме эмодзи, идет речь. В первой строке зашифровано название произведения, а остальные символы — это содержание.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые эмодзи появились еще в 1998 году, а некоторые источники и вовсе утверждают, что всем известные смайлики использовались еще в XIX веке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Покупаем хлеб и дешевые суповые наборы". Как живут белорусы, которые получают меньше "минималки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика