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Тест: отгадайте белорусские произведения по эмодзи
29.03.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Смайлики захватили планету. Можно ли представить общение современных людей без улыбающейся желтой головы, сердечек и котиков? Сегодня язык эмодзи используют не только в качестве дополнительной функции, но и как полноценный способ передачи информации.
Sputnik предлагает отгадать, о каких классических и современных произведениях белорусской литературы, представленных в форме эмодзи, идет речь. В первой строке зашифровано название произведения, а остальные символы — это содержание.
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Первые эмодзи появились еще в 1998 году, а некоторые источники и вовсе утверждают, что всем известные смайлики использовались еще в XIX веке.
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