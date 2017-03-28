Смайлики захватили планету. Можно ли представить общение современных людей без улыбающейся желтой головы, сердечек и котиков? Сегодня язык эмодзи используют не только в качестве дополнительной функции, но и как полноценный способ передачи информации.

Sputnik предлагает отгадать, о каких классических и современных произведениях белорусской литературы, представленных в форме эмодзи, идет речь. В первой строке зашифровано название произведения, а остальные символы — это содержание.