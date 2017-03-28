Магазин посуды «Кристалл» на проспекте Независимости, 39 работает последние месяцы — на его месте откроется фастфуд с упором на белорусскую национальную кухню. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме и в ЖРЭО Центрального района, на балансе которого находится помещение магазина.





Магазин «Кристалл» на площади Победы открылся более 23 лет назад. Здесь продают посуду из стекла и фарфора белорусского и зарубежного производства, кожгалантерею, косметику. Перепрофилировать объект в центре Минска в фастфуд, как рассказывает информированный источник, предыдущий акционер — Юрий Морозов — хотел еще два года назад. Тогда руководство магазина объясняло, что он стал убыточен и просило дать разрешение на открытие на месте «Кристалла» пиццерии Sbarro или фастфуда Burger King, добавляет собеседник. Но город навстречу не пошел, как и в случае с « Лакомкой », из которой бизнесмен тоже хотел сделать иностранный фастфуд.

По словам источника, в декабре Юрий Морозов продал свои акции ЗАО «Кристалл» компаниям ООО «Милкимпекс» и СООО «АЛС-Инвест». Они же связаны с совладельцем ресторана «Друзья» и обладателем франшизы Texas Chicken Виктором Савчуком . Одним из представителей этих компаний также является известный спортивный функционер, экс-директор минского гандбольного «Динамо» Михаил Маевский .

Новые акционеры все-таки добились разрешения города на открытие на месте магазина фастфуда, говорит собеседник. Уже в феврале этого года «Кристалл» стал рассылать всем партнерам письма о реорганизации.

Руководство магазина ситуацию никак не комментирует. Но в ЖРЭО Центрального района, которому и принадлежит помещение, подтверждают, что к осени на месте магазина появится фастфуд. Но не американский, а белорусский.

— Руководством Мингорисполкома согласован вопрос о перепрофилировании и развитии на месте магазина сети общественного питания под названием «БульбаСтар». Это будет сеть фастфуда с элементами национальной белорусской кухни, — рассказал директор ЖРЭО Центрального района Андрей Рыбаченок. — На данный момент ЗАО «Кристалл» заключило договор с инженерной компанией и активно занимается подготовкой проектно-сметной документации для начала работ по реконструкции помещения. Параллельно решается вопрос о получении разрешения в Минкульте, поскольку здание имеет статус историко-культурной ценности. Уже были опрошены и предоставлены списки жителей дома, которых уведомляли о перепрофилировании магазина — пока вопросов здесь не возникло. Точных сроков, когда начнутся работы по реконструкции помещения, нет — все будет делаться по мере согласования разрешительной и проектной документации. Возможно, это произойдет уже в апреле. Открыть объект общественного питания ориентировочно планируют в ноябре.

Информацию о намерении новых обладателей помещения открыть на месте «Кристалла» белорусский фастфуд подтвердил и зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

«Мингорисполком и я лично всегда поддерживаем создание белорусского, национального. Но пока это только концепция. Будем смотреть, как она будет развиваться. При необходимости будем помогать, ведь мы должны создавать альтернативу иностранному фастфуду», — сказал он.

В компании «Милкимпекс» раскрывать подробности о том, что из себя будет представлять белорусский фастфуд, отказались.