Министерство антимонопольного регулирования и торговли напомнило , что субъекты хозяйствования при проведении расчетов с покупателями за приобретенные товары должны принимать памятные монеты по номинальной стоимости. Напомним, в магазинах и на рынках не всегда готовы приниматься памятные монеты.



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— Памятные монеты является законным платежным средством, имеет номинал и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей, по своей экономической сути не предназначена к обращению, — отмечают специалисты МАРТ.

Информацию о памятных монетах, которые выпустил в обращение Нацбанк, об их технических характеристиках можно найти на сайте регулятора, уточняют в ведомстве.

— Признаками подлинности памятных монет являются соответствие внешнего вида аверса, реверса и гурта памятной монеты, а также ее технических характеристик (сплав металла, масса монеты, ее диаметр) описанию, изображению и техническим характеристикам памятной монеты, размещенным на официальном сайте Нацбанка, — поясняет МАРТ.

Напомним, при возникновении необходимости рассчитаться памятной монетой и отказом в ее приеме в объектах торговли и сервиса Нацбанк рекомендует обратиться в любое банковское учреждение.