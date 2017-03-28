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МАРТ напомнил, что белорусы могут рассчитываться в магазинах и на рынках памятными монетами
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
— Памятные монеты является законным платежным средством, имеет номинал и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей, по своей экономической сути не предназначена к обращению, — отмечают специалисты МАРТ.
Информацию о памятных монетах, которые выпустил в обращение Нацбанк, об их технических характеристиках можно
— Признаками подлинности памятных монет являются соответствие внешнего вида аверса, реверса и гурта памятной монеты, а также ее технических характеристик (сплав металла, масса монеты, ее диаметр) описанию, изображению и техническим характеристикам памятной монеты, размещенным на официальном сайте Нацбанка, — поясняет МАРТ.
Напомним, при возникновении необходимости рассчитаться памятной монетой и отказом в ее приеме в объектах торговли и сервиса Нацбанк
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Субъекты хозяйствования при проведении расчетов с покупателями за приобретенные товары должны принимать памятные монеты по номинальной стоимости, уточнили в...
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