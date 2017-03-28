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Житель Минска пытался провести через границу 50 тысяч долларов в коробке из-под конфет

29.03.2017 14:49 — Разное | Ежедневник  
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Крупную сумму денежных средств пытался незаконно переместить через границу Евразийского экономического союза 57-летний гражданин Беларуси, сокрыв ее от таможенного контроля в коробке из-под конфет.

Попытку нарушения законодательства пресекли гомельские таможенники в пункте таможенного оформления «Новая Рудня».

Житель г. Минска, следуя из Украины на автомобиле марки “HondaCR-V”, пересекал границу по «зеленому» коридору, подтвердив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.

Однако при проведении таможенного контроля среди личных вещей гражданина обнаружено 50 тыс. долларов, что в пятикратном размере превышает сумму денежных средств, не подлежащих письменному декларированию при перемещении их через границу. Из объяснений гражданина не удалось однозначно установить источник их получения и причину недекларирования денежных средств.


В действиях минчанина усматриваются признаки уголовного преступления в соответствии с ч.2. ст.228 Уголовного кодекса Беларуси.

Государственный таможенный комитет напоминает, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов, они подлежат декларированию в письменной форме путем подачи декларации на всю сумму ввозимых денежных средств.

С апреля 2016 года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Беларуси. Сегодня  при незаконном перемещении (недекларировании, сокрытии) через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 тыс. долларов, в соответствии с ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
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