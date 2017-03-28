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Минских безработных будут привлекать к уборке леса и парков
Минских безработных планируют привлекать к уборке лесопарковых территорий, сообщил директор УП «Минское лесопарковое хозяйство» Павел Богданчик. По его словам, «предприятие проводит активную работу по привлечению граждан к оплачиваемым общественным работам».
С 30 марта по 30 апреля для работы в Ждановичском лесничестве намерены привлечь 20 человек. «Они будут убирать мусор вдоль дорог, убирать лес, неликвидный хворост. Потом мы посмотрим, как эту работу продолжить», — сказал Павел Богданчик, сообщает
Ранее заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома — начальник управления занятости населения Татьяна Кудевич сообщила, что с предприятиями заключили 74 договора на привлечение столичных безработных и всех желающих на оплачиваемые общественные работы. Средняя зарплата составляет 12−15 рублей в день. Среди нанимателей значатся столичный зоопарк, ботанический сад, районные и городское предприятия «Зеленстрой», специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания. С начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено около тысячи минчан.
В каждом отделе по трудоустройству в Минске, как ранее
Напомним, Александр Лукашенко
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Безработные будут убирать мусор вдоль дорог, очищать лес, неликвидный хворост.
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