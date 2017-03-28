Участники мероприятия в формате видеомоста обсудили тему гендерных вопросов в современной журналистике, передает Sputnik Кыргызстан .



© Sputnik Владимир Трефилов Симоньян: Запад в ужасе от появления другого мнения

Симоньян, поделившись своим опытом, отметила, что для достижения успехов в профессиональной деятельности необходимо иметь стимул для работы.

"Значительную часть юности я пахала и мало спала. В голове постоянно должна работать установка о повышении профессиональной деятельности и расширении кругозора", — рассказала Симоньян.

Главред RT и Sputnik отметила, что она хорошо училась, что помогло ей в дальнейшем.