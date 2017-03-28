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Симоньян поделилась секретом подъема по карьерной лестнице

29.03.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники мероприятия в формате видеомоста обсудили тему гендерных вопросов в современной журналистике, передает Sputnik Кыргызстан.

Симоньян поделилась секретом подъема по карьерной лестнице
© Sputnik Владимир Трефилов
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Симоньян, поделившись своим опытом, отметила, что для достижения успехов в профессиональной деятельности необходимо иметь стимул для работы.

"Значительную часть юности я пахала и мало спала. В голове постоянно должна работать установка о повышении профессиональной деятельности и расширении кругозора", — рассказала Симоньян.

Главред RT и Sputnik отметила, что она хорошо училась, что помогло ей в дальнейшем.

 
 
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Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян рассказала журналистам в рамках видеомоста, какие качества помогли ей...

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