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Симоньян поделилась секретом подъема по карьерной лестнице
29.03.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники мероприятия в формате видеомоста обсудили тему гендерных вопросов в современной журналистике, передает
© Sputnik Владимир Трефилов
Симоньян, поделившись своим опытом, отметила, что для достижения успехов в профессиональной деятельности необходимо иметь стимул для работы.
"Значительную часть юности я пахала и мало спала. В голове постоянно должна работать установка о повышении профессиональной деятельности и расширении кругозора", — рассказала Симоньян.
Главред RT и Sputnik отметила, что она хорошо училась, что помогло ей в дальнейшем.
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Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян рассказала журналистам в рамках видеомоста, какие качества помогли ей...
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