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"Другие звезды, планеты и астероиды": в Минске покажут интерактивное детское шоу "Маленький принц"
С 20 апреля в Минске стартуют показы детского
История Маленького принца — мальчика с астероида Б-612, который путешествует по разным уголкам космоса, познавая мир и тех, кто его населяет — одна из любимых сказок мира. Со времени первой публикации в 1943 году ее перевели на 180 языков.
Впервые в Беларуси «Маленький принц» будет представлен в виде детского мультимедийного шоу. С помощью уникальных декораций и новейших технологий 3D-мапинга зрители смогут увидеть знаменитую историю с уникального ракурса.
— Мы будем не просто показывать сказку, а буквально переносить зрителей в каждую локацию. Взрослые и дети лично побывают в пустыне Сахара и на планете Маленького принца, увидят другие звезды, планеты, астероиды, — говорит продюсер проекта Семен Шапчиц.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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С 20 апреля в Минске стартуют показы детского шоу "Маленький принц" по сказке Антуана де Сент-Экзюпери.
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