С 20 апреля в Минске стартуют показы детского шоу «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Впервые зрители смогут не просто увидеть историю, но и буквально оказаться внутри каждой ее сцены.





История Маленького принца — мальчика с астероида Б-612, который путешествует по разным уголкам космоса, познавая мир и тех, кто его населяет — одна из любимых сказок мира. Со времени первой публикации в 1943 году ее перевели на 180 языков.

Впервые в Беларуси «Маленький принц» будет представлен в виде детского мультимедийного шоу. С помощью уникальных декораций и новейших технологий 3D-мапинга зрители смогут увидеть знаменитую историю с уникального ракурса.

— Мы будем не просто показывать сказку, а буквально переносить зрителей в каждую локацию. Взрослые и дети лично побывают в пустыне Сахара и на планете Маленького принца, увидят другие звезды, планеты, астероиды, — говорит продюсер проекта Семен Шапчиц.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Арт-центр «Кропка» в ТЦ «Галерея» (Минск, Победителей 9, 5 этаж) График показов: ср-чт-пт (с 20 апреля) — 18.30 сб-вс (с 22 апреля) — 13.00, 15.00, 17.00 Билеты: Будние дни: стандартный (1 чел.) — 20 руб., семейный (3 чел.) — 50 руб Выходные дни: стандартный (1 чел.) — 25 руб., семейный (3 чел.) — 65 руб Дети до 3-х лет в сопровождении взрослого бесплатно. Инфолиния: (029) 650 99 99. Купить билет