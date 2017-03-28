﻿ "Другие звезды, планеты и астероиды": в Минске покажут интерактивное детское шоу "Маленький принц". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Другие звезды, планеты и астероиды": в Минске покажут интерактивное детское шоу "Маленький принц"

29.03.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 20 апреля в Минске стартуют показы детского шоу «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Впервые зрители смогут не просто увидеть историю, но и буквально оказаться внутри каждой ее сцены.


История Маленького принца — мальчика с астероида Б-612, который путешествует по разным уголкам космоса, познавая мир и тех, кто его населяет — одна из любимых сказок мира. Со времени первой публикации в 1943 году ее перевели на 180 языков.

Впервые в Беларуси «Маленький принц» будет представлен в виде детского мультимедийного шоу. С помощью уникальных декораций и новейших технологий 3D-мапинга зрители смогут увидеть знаменитую историю с уникального ракурса.

— Мы будем не просто показывать сказку, а буквально переносить зрителей в каждую локацию. Взрослые и дети лично побывают в пустыне Сахара и на планете Маленького принца, увидят другие звезды, планеты, астероиды, — говорит продюсер проекта Семен Шапчиц.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Арт-центр «Кропка» в ТЦ «Галерея» (Минск, Победителей 9, 5 этаж)

График показов:

ср-чт-пт (с 20 апреля) — 18.30

сб-вс (с 22 апреля) — 13.00, 15.00, 17.00

Билеты:

Будние дни: стандартный (1 чел.) — 20 руб., семейный (3 чел.) — 50 руб

Выходные дни: стандартный (1 чел.) — 25 руб., семейный (3 чел.) — 65 руб

Дети до 3-х лет в сопровождении взрослого бесплатно.

Инфолиния: (029) 650 99 99.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 20 апреля в Минске стартуют показы детского шоу "Маленький принц" по сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МНС пообещало не оставить без внимания ни одного предложения бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика