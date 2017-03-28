Представители 150 городов-побратимов соберутся 30-31 марта на специальном форуме в Могилеве. Беларусь представят мэры всех областных центров, российскую сторону — делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга и других городов. Также ожидается участие представителей городов, породненных с Могилевом — Сумгаита (Азербайджан), Семея (Казахстан), Нарына (Кыргызстан), Худжанда (Таджикистан) и Николаева (Украина).

В чем суть, и каков дух побратимского движения, как оно дополняет деятельность структур высокого уровня, в интервью на радио Sputnik Беларусь рассказал известный государственный и общественный деятель, председатель правления Белорусского общественного объединения "Породненные города" Борис Батура.

"Породненные города — это взаимодействие с целью улучшения жизни населения на той или иной территории. Города-побратимы активно занимаются привлечением инвестиций. В качестве примера можно привести проект немецкого города Фридрихассе и Полоцка, когда немецкий бизнес инвестировал средства в строительство системы нового водозабора в Полоцке, а это миллионные затраты в евро. А вообще таких примеров много", — сообщил Батура.

По словам собеседника Sputnik, активно изучается опыт организации в области ЖКХ, многих других сфер, что помогает избежать ошибок в модернизации и совершенствовании современных отраслей.

Глава объединения "Породненные города" убежден, что особое внимание следует уделять личным контактам руководителей городов, поскольку добрые взаимоотношения являются ключевым фактором в решении насущных вопросов.

Полную версию беседы с государственным и общественным деятелем, председателем правления Белорусского общественного объединения "Породненные города" Борисом Батурой слушайте на радио Sputnik Беларусь.