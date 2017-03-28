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240 ракет одним залпом: в ОАЭ создали огромную РСЗО
Инженеры Jobari Defense Systems создали установку Multiple Cradle Launcher (MCL), способную выпустить всего за две минуты 240 ракет, пишет
РСЗО представляет собой платформу, которую передвигает восьмиколесный тягач Oshkosh Defense 6×6 Heavy Equipment Transporter. На самой платформе размещено четыре пусковые установки 122-миллиметровых ракет TRB-122.
Для сравнения — одна из самых распространенных 122-мм РСЗО «Град», имеет всего 40 направляющих для пуска ракет.
Система управления огнем MCL полностью компьютеризирована, и стрелок может выбрать точное количество ракет для запуска. Такая огневая мощь под управлением лишь одного наводчика упрощает весь процесс нанесения ударов и позволяет оператору в одиночку уничтожать цели на большой территории.
Выпущенные за две минуты 240 ракет несут к цели 3919 кг взрывчатых веществ и стальной шрапнели. Дальность пуска — 35 км.
Есть и минусы: огромные размеры явно затруднят ее транспортировку, а колесная база не лучшим образом способствует преодолению бездорожья.
Кстати, в прошлом месяце Jobari Defense Systems представила Twin Cradle Launcher (TCL), на которую установлены две рамы, каждая с четырьмя 300-миллиметровыми ракетами. Дальность пуска этих ракет, оснащенных мощными боевыми частями, составляет 97 км.
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Ракеты несут к цели 3919 кг взрывчатых веществ и стальной шрапнели.
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