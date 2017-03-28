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240 ракет одним залпом: в ОАЭ создали огромную РСЗО

29.03.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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Инженеры Jobari Defense Systems создали установку Multiple Cradle Launcher (MCL), способную выпустить всего за две минуты 240 ракет, пишет Popular Mechanics.


Изображение: youtube.com

РСЗО представляет собой платформу, которую передвигает восьмиколесный тягач Oshkosh Defense 6×6 Heavy Equipment Transporter. На самой платформе размещено четыре пусковые установки 122-миллиметровых ракет TRB-122.

Для сравнения — одна из самых распространенных 122-мм РСЗО «Град», имеет всего 40 направляющих для пуска ракет.

Система управления огнем MCL полностью компьютеризирована, и стрелок может выбрать точное количество ракет для запуска. Такая огневая мощь под управлением лишь одного наводчика упрощает весь процесс нанесения ударов и позволяет оператору в одиночку уничтожать цели на большой территории.

Выпущенные за две минуты 240 ракет несут к цели 3919 кг взрывчатых веществ и стальной шрапнели. Дальность пуска — 35 км.

Есть и минусы: огромные размеры явно затруднят ее транспортировку, а колесная база не лучшим образом способствует преодолению бездорожья.

Кстати, в прошлом месяце Jobari Defense Systems представила Twin Cradle Launcher (TCL), на которую установлены две рамы, каждая с четырьмя 300-миллиметровыми ракетами. Дальность пуска этих ракет, оснащенных мощными боевыми частями, составляет 97 км.

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Ракеты несут к цели 3919 кг взрывчатых веществ и стальной шрапнели.

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