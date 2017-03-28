На минувшей неделе Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС побывал в Вашингтоне, где принял участие в ряде встреч с американскими политиками, чиновниками Госдепа, аналитиками и общественными активистами. Автор поделился со Sputnik впечатлениями и описал ту атмосферу, которая царит сегодня в американском истеблишменте.



© Sputnik / Виктор Толочко Политолог о докладе Госдепа США: в этих штампах нет ничего нового

— Говорили обо всем, что касается российско-американских отношений: об Украине, Сирии, Иране, странах-лимитрофах, НАТО и перспективах ограничения ядерных и обычных вооружений.

Главный вывод всех этих наблюдений и общений состоит в том, что политическая ситуация в данный момент в США не просто плохая, но очень плохая.

По мнению американских политических аналитиков, такого градуса антироссийская истерия не достигала в США со времен Карибского кризиса. Однако сама беспредметность, фальшивость и натужность охватившей американских демократов русофобии говорят о том, что корень очередной охоты в этой стране на ведьм в виде мифических "русских хакеров" и "агентов Путина" находится в самих США — в том глубинном и сущностном кризисе, который привел американский политический класс к серьезному расколу.

По сути, неуклюже запускаемые в информационное пространство США антироссийские конструкции становятся ширмой, прикрытием для тех же демократов собственных провалов и ошибок, а также поводом и инструментом для борьбы с Трампом.



© REUTERS Dado Ruvic США увеличит военный бюджет и сократит финпомощь другим странам

Специалисты по американской истории отмечают, что такого непринятия новой власти со стороны старой не наблюдалось в США со времени передачи дел и полномочий от администрации Герберта Гувера сотрудникам администрации Франклина Рузвельта. А между тем, кадровый голод и почти парализованный Госдеп — это, как я полагаю, проблема не нового главы государства, а развращенного американского чиновничества: сотрудники федеральных ведомств явно не готовы к тем переменам, которые сулит власти избрание Трампа.

Автор этих строк побывал в Госдепартаменте США в пятницу днем; действительно, коридоры и кабинеты Госдепа были по большей части пусты.

"Как там Маккейн?" — спросил автора этих строк один из пользователей ФБ, получив информацию о моем участии во встрече с республиканцами в Вашингтоне. "Американские сенаторы, включая Маккейна, сегодня прячутся от русских. В противном случае их могут обвинить в связях с РФ" — таков был ответ.

Действительно, никто из статусных американских политиков не горит желанием всерьез и публично обсуждать с представителями РФ реальные проблемы. Посла России в США вообще подвергли показательной информационной экзекуции. Тем не менее, в кулуарах, в разного рода частных беседах не обремененные статусом конгрессмена американские политики (в особенности — бывшие руководители Пентагона и спецслужб) охотно делились своими мыслями по поводу перспектив российско-американских отношений, а многие из них искренне заинтересованы в том, чтобы найти общий язык.



© REUTERS Francois Lenoir Столтенберг: НАТО заинтересована в конструктивных отношениях с Москвой

Есть темы, по которым, судя по всему компромисс между российскими и американскими политиками невозможен. Например, Украина. Единственное, в чем согласны российские и американские политики в данном вопросе, это то, что и России, и другим участникам Минских соглашений следует сохранить данный формат диалога.

Нет согласия и в ближайшее время, судя по всему, не будет, по отношению к Асаду. Общая установка американского истеблишмента — и демократов, и республиканцев — к этому вопросу состоит в признании Асада врагом "демократии", который должен быть уничтожен. Но это в данный момент — пока своего слова по этому поводу не сказал Трамп.

По всем остальным вопросам между РФ и США возможны не только компромиссы, но и реальные договоренности. В особенности — по взаимодействию Вооруженных сил двух стран против запрещенных в России террористических группировок на Ближнем Востоке. Имеется понимание у отдельных американских политиков в отношении того, что делать с НАТО и размещением американских и иных вооружений и воинского контингента в странах-лимитрофах (в наших общих российско-американских разговорах использовался такой термин, как "страны-провокаторы"): в первую очередь, в Польше и странах Прибалтики.

Общая тональность этих разговоров такова, что, будучи неготовыми разделить тезис Трампа о необходимости сворачивания активностей НАТО в Европе или, по меньшей мере, нынешней степени участия США в этом военном блоке, американская сторона в целом соглашается, что Запад перегнул палку с расширением своего присутствия в странах Балтии.

И вообще: в ходе названных разговоров выяснилось, что Польша и прибалтийские государства — регион, который, в принципе, не интересен не только сторонникам Трампа, но и многим его противникам.



© AFP/ THIERRY CHARLIER НАТО усилит свое присутствие в Черном море

Интересы США смещаются сегодня, во-первых, в свою собственную сторону, во-вторых, в Юго-Восточную Азию — поближе к Китаю и Северной Корее и, в-третьих, на Ближний Восток (поближе к Ирану, Израилю и Афганистану), где и будут происходить основные события ближайших лет.

В такой ситуации возникает перспектива весьма плодотворного диалога между Россией и США по поводу американских ПРО в Европе, минимизации присутствия НАТО в Восточной Европе и снижению активностей в той же Украине. На вопрос же — "а что США забыли в Прибалтике?" — большинство американских политиков ссылаются на просьбы политиков прибалтийских стран о расширении присутствия НАТО в этих странах. Вот в чем корень тех активностей НАТО, что мы видим сегодня в странах Балтии.

Получается, что расширение присутствия воинских контингентов западных стран в прибалтийских государствах является следствием не столько агрессивности самого блока и той же американской "военщины", сколько той антироссийской политики, которую проводят сами страны-провокаторы, имитируя в НАТО и других международных структурах наличие российской угрозы.

"Защита стран Балтии" от угрозы со стороны России — не более чем блеф европейских и, в первую очередь, самих прибалтийских политиков, нацеленных не на развитие экономического сотрудничества с ближайшими странами-соседями (Россией и Беларусью) и, следовательно, социально-экономическое развитие своих стран, а на использовании самой "русской" темы в личных и корпоративных целях (поездки в Западную Европу, гранты и кредиты Евросоюза и т.п.).

Полагаю, что несмотря на все нежелание нынешних американских элит меняться, объективно ситуация в этой стране и в мире складывается таким образом, что меняться все же придется. Новой администрации США придется менять всю свою внешнюю политику. В том числе и на балтийском направлении.

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