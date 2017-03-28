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только каждый десятый работник рискнет разыграть своего начальника на 1 апреля

29.03.2017 16:35 — Разное | Tut.by  
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Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 427 респондентов и узнал, как сотрудники относятся к розыгрышам и шуткам на работе. 22% опрошенных планируют разыграть сослуживцев на 1 апреля.

Большинство участников исследования (94,6%) считают, что юмор помогает рабочему процессу и позволяет снять стресс. При этом только у 74% респондентов коллеги по работе к шуткам и розыгрышам относятся скорее положительно. Не приветствуется юмор на работе у 8,5% опрошенных.


Большинство респондентов (87,3%) считают допустимым разыгрывать своих коллег, а около 22% опрошенных намерены разыграть сослуживцев в День смеха.

При этом 61,2% опрошенных считают, что допустимо на 1 апреля разыгрывать своего начальника. Но только 10,3% участников исследования действительно планируют разыграть свое руководство в День смеха.


Около половины респондентов (46,7%) отметили, что их разыгрывали на работе в День смеха. 26,1% опрошенных разыграл их руководитель.

Чаще всего в День смеха на работе устраивают безобидные и классические розыгрыши формата «у вас спина белая». Также коллеги могут подшутить ложным вызовом к руководству, новостью о премировании или депремировании, разыграть по телефону. Более четверти опрошенных ответили, что не участвовали в первоапрельских розыгрышах.

 
Теги: Новости
 
 
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Большинство участников опроса считают, что юмор помогает рабочему процессу и позволяет снять стресс.

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