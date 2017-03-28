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"Амкодор" создаст с китайцами совместное производство

29.03.2017 16:57 — Разное | Ежедневник  
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"Амкодор" создаст с китайцами совместное производство

ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга и China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) обсудят в апреле создание совместного предприятия (СП) по производству экскаваторов и бульдозеров.

Как сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии, создание совместного с корпорацией Sinomach предприятия с полным циклом производства востребованных на рынке экскаваторов и бульдозеров на гусеничном ходу обсуждалось на этой неделе на совещании по вопросам модернизации и развития ОАО "Амкодор-КЭЗ" в 2017-2025 годах.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято по результатам очередного раунда переговоров сторон, которые состоятся во второй декаде апреля в КНР, куда выезжает делегация "Амкодора". Кроме создания СП рассматривается возможность приобретения лицензии на технику Sinomach и освоение ее производства с высокой степенью локализации и последующей реализацией на рынках Беларуси, России и других.

Переговоры с China National Machinery Industry Corporation о создании совместного предприятия на базе ОАО "Амкодор-КЭЗ" по выпуску экскаваторной, бульдозерной и другой специальной техники на гусеничном ходу продолжаются несколько лет.

«В феврале этого года "Амкодор" уже успешно произвел четыре машины Sinomach Heavy Industry. Это гусеничные экскаваторы с объемом ковша 1 и 1,2 куб. м – одни из самых востребованных в мире специальных машин, спрос на которые постоянно растет. В настоящее время экскаваторы проходят испытания», – рассказали на предприятии.

Sinomach Heavy Industry является крупным производителем промышленного оборудования и тяжелой техники. Основной вид деятельности – исследования, разработка и производство инженерного оборудования, связанное с этим обслуживание клиентов, проектирование и торговля. Компания является стратегическим партнером таких всемирно известных производителей промышленного оборудования, как Komatsu из Японии и Hyundai из Южной Кореи, выступает поставщиком комплектующих на заводы указанных производителей, владеет самыми современными в мире технологиями по выпуску экскаваторов и бульдозеров на гусеничном ходу.

 
 
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ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга и China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) обсудят в апреле создание совместного предприятия (СП) по производству экскаваторов...

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