Студия Paramount объявила о прекращении финансирования франшизы «Терминатор». Запланированные шестой и седьмой эпизоды перезагруженной истории о роботе в исполнении Арнольда Шварценеггера не будут сняты. Ранее предполагалось, что очередная часть картины выйдет в 2018 году.





Первый «Терминатор», выпущенный Кэмероном в 1984 году, пользовался огромным успехом, а прозвучавшая там фраза «Я еще вернусь» (I'll be back) стала одной из самых распространенных киноцитат. Не менее удачным получилось продолжение 1991 года — «Терминатор-2: Судный день», которое стоило 102 миллиона долларов, а собрало 200 миллионов только в Северной Америке.

Несмотря на то, что пятая часть «Терминатора» под названием «Генезис» принесла немалую прибыль и должна была перезагрузить и возродить франшизу, критики разгромили работу режиссера Алана Тейлора. В прокате лента была относительно успешной — при бюджете в 150 миллионов долларов фильм принес своим создателям 440 миллионов.

Известно также, что Арнольд Шварценеггер не так давно заявил, что впредь не намерен играть в фильмах франшизы о Терминаторе. Актер также подумывает о возвращении в политику.